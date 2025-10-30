#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με φόντο την σφοδρή εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο γειτόνων, στη διάρκεια δείπνου στην Νότια Κορέα.

Τραμπ: Είχα μια «πολύ καλή» συζήτηση με τον Καναδό πρωθυπουργό

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 09:20

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μία “πολύ καλή” συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, όταν οι δύο τους παραβρέθηκαν σε ένα δείπνο στη Νότια Κορέα, με δεδομένη στη σφοδρή εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο γειτόνων.

Τη δήλωση έκανε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους εντός του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

