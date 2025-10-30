Η Shell ξεπερνά τις προσδοκίες με κέρδη $5,4 δισ.

Τα κέρδη της Shell ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην ανάκαμψη των επιδόσεων των traders πετρελαίου και φυσικού αερίου της εταιρείας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία διατήρησε τις τριμηνιαίες επαναγορές μετοχών ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στην «ισχυρή ταμειακή ροή από τις δραστηριότητές της», σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε σήμερα Πέμπτη.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 41,2 δισεκατομμύρια δολάρια, από 43,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Ιουνίου.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη τρίτου τριμήνου, ύψους 5,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που ήταν 4,74 δισεκατομμύρια δολάρια.