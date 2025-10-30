#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Shell ξεπερνά τις προσδοκίες με κέρδη $5,4 δισ.

Η ενεργειακή κολοσσία κατέγραψε καλύτερα των αναμενομένων κέρδη χάρη στις ισχυρές επιδόσεις trading. Διατηρεί επαναγορά 3,5 δισ. δολαρίων και μειώνει τον καθαρό δανεισμό στα 41,2 δισ.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 09:24

Τα κέρδη της Shell ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην ανάκαμψη των επιδόσεων των traders πετρελαίου και φυσικού αερίου της εταιρείας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία διατήρησε τις τριμηνιαίες επαναγορές μετοχών ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στην «ισχυρή ταμειακή ροή από τις δραστηριότητές της», σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε σήμερα Πέμπτη.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 41,2 δισεκατομμύρια δολάρια, από 43,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Ιουνίου.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη τρίτου τριμήνου, ύψους 5,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που ήταν 4,74 δισεκατομμύρια δολάρια.

