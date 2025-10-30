#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 3,1% «ξαναζεσταίνεται» ο πληθωρισμός στην Ισπανία

Στο πιο υψηλό από τον Ιούνιο του 2024. Η αύξηση στις τιμές ρεύματος και Μεταφορών ανεβάζει τον δείκτη, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αγορών για επιβράδυνση. Σε υψηλό 10 μηνών ο δομικός δείκτης.

Στο 3,1% «ξαναζεσταίνεται» ο πληθωρισμός στην Ισπανία

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 12:40

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ισπανία αυξήθηκε στο 3,1% τον Οκτώβριο 2025, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο 2024, έναντι 3% τον Σεπτέμβριο και πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς (2,9%), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος και στις Μεταφορές (αεροπορικές και σιδηροδρομικές), που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των τιμών της βενζίνης.

Εν τω μεταξύ, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες συνιστώσες όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια, ενισχύθηκε στο 2,5% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα μηνών, από 2,4% τον Σεπτέμβριο.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τρίτη συνεδρίαση σταθερά τα επιτόκια από την ΕΚΤ

Πολυτέλεια το κρέας: Η μπριζόλα ακριβαίνει, η μερίδα μικραίνει

Με 2,8% έτρεξε η ισπανική οικονομία

Φρενάρουν οι τιμές τροφίμων στη Βρετανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο