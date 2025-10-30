Στο 3,1% «ξαναζεσταίνεται» ο πληθωρισμός στην Ισπανία

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ισπανία αυξήθηκε στο 3,1% τον Οκτώβριο 2025, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο 2024, έναντι 3% τον Σεπτέμβριο και πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς (2,9%), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος και στις Μεταφορές (αεροπορικές και σιδηροδρομικές), που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των τιμών της βενζίνης.

Εν τω μεταξύ, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες συνιστώσες όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια, ενισχύθηκε στο 2,5% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα μηνών, από 2,4% τον Σεπτέμβριο.