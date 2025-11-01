UBS: Η ζήτηση για «καθαρή» ενέργεια της Silicon Valley ξεπερνάει την προσφορά

Η ζήτηση της Silicon Valley για καθαρή ενέργεια αυξάνεται με ρυθμούς που το δίκτυο δεν μπορεί να καλύψει. Η UBS αναφέρει ότι η ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων που επιδιώκουν 100% ανανεώσιμη ενέργεια υπερβαίνει πλέον τη διαθέσιμη προσφορά, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο σφιχτές αγορές και υψηλότερες αποτιμήσεις για τις αμερικανικές εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης.

Τρία πρόσφατα έργα υπογραμμίζουν το μέγεθος του ελλείμματος. Οι OpenAI, Oracle και Vantage Data Centers σχεδιάζουν ένα τεράστιο campus στο Ουισκόνσιν που θα τροφοδοτείται από ηλιακή, αιολική ενέργεια και μπαταρίες. Η Google έχει υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου με δέσμευση άνθρακα, ενώ η Brookfield ενδέχεται να ξαναρχίσει ένα καθυστερημένο πυρηνικό έργο στη Νότια Καρολίνα.

Όλα αυτά μαζί, δείχνουν πώς οι εταιρείες στρέφονται προς κάθε διαθέσιμη πηγή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Η UBS εκτιμά ότι, με τους τρέχοντες ρυθμούς ανάπτυξης, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια από έξι μόνο τεχνολογικές εταιρείες, την Amazon, την Apple, τη Google, τη Meta, τη Microsoft και την Oracle, θα υπερβεί την παραγωγή ολόκληρης της αμερικανικής βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας έως τις αρχές του 2028.

Αυτή η ανισορροπία επιβάλλει μια ευρεία προσέγγιση «ναι μεν αλλά»: περισσότερη ηλιακή ενέργεια, περισσότερη αιολική ενέργεια και αναβίωση των πυρηνικών σχεδίων.

Για τους επενδυτές, η έλλειψη μεταφράζεται σε ισχυρή αποτίμηση. Οι προγραμματιστές και οι προμηθευτές υλικού, όπως η First Solar και η Nextracker, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα ισχυρότερα περιθώρια κέρδους και τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Οι εταιρικές συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπογράφονται χρόνια πριν και ακόμη και η κατάργηση των φορολογικών πιστώσεων μπορεί να μην επηρεάσει την ζήτηση για καθαρή ενέργεια.

Η βασική ιδέα είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά τόσο την αλλαγή των προτιμήσεων όσο τα φυσικά όρια. Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ένα δεύτερο κύμα βιομηχανικής ζήτησης, το οποίο καθοδηγείται από την ηλεκτρική ενέργεια και όχι από το πετρέλαιο. Προς το παρόν, το πρόβλημα δεν είναι η μείωση της ζήτησης για καθαρή ενέργεια, αλλά η δυσκολία να παραχθεί επαρκής ποσότητα.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η αγορά υποτιμά το συνολικό μέγεθος του κύκλου κατασκευής των απαραίτητων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, ο οποίος θα διαρκέσει πολλές δεκαετίες», σύμφωνα με αναλυτή της UBS.

«Η ηλιακή ενέργεια και η αποθήκευση ενέργειας είναι οι βασικοί νικητές στο εγγύς μέλλον, παρά την υστέρηση της απόδοσης των μετοχών, χάρη στην ικανότητα της ηλιακής ενέργειας να αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα σήμερα», καταλήγει.