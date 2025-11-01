#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Ναι» στο επενδυτικό πακέτο $550 δισ. με τις ΗΠΑ λέει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Πριν από το ταξίδι της στη Νότια Κορέα, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας πραγματοποίησε την πρώτη της διμερή συνάντηση με τον Τραμπ στο Τόκιο.

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2025 - 21:25

Καμία πρόθεση να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία του επενδυτικού πακέτου ύψους 550 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι σήμερα Σάββατο (1/11), όπως αναφέρει το Reuters. 

«Πιστεύω ότι ακόμη και αν αλλάξει ο πρωθυπουργός, οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί μεταξύ των κυβερνήσεων δεν πρέπει να αλλάξουν», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο τέλος μιας εβδομάδας διπλωματικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας συνάντησης κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η Νότια Κορέα με τις ΗΠΑ, καθώς οι λεπτομέρειες της δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Πριν αναλάβει πρωθυπουργός τον περασμένο μήνα, η Τακαΐτσι είχε δηλώσει ότι η επαναδιαπραγμάτευση των δασμών με την Ουάσιγκτον δεν αποκλείεται, αν προκύψει κάτι που είναι άδικο και βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα της Ιαπωνίας.

Η σκληροπυρηνική συντηρητική Τακαΐτσι εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, σπάζοντας το πολιτικό γυάλινο ταβάνι για τις γυναίκες και θέτοντας τη χώρα σε μια αποφασιστική στροφή προς τα δεξιά.

Στο Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, συναντήθηκε με άλλους ηγέτες από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού για την ετήσια συνάντηση και συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Νότιο Κορεάτη πρόεδρο Λι Τζέ Μιουνγκ.

Όπως είπε, η ίδια και ο Σι συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια εποικοδομητική και σταθερή σχέση.

Ο Σι είπε στην Τακαΐτσι ότι οι δύο χώρες δεν πρέπει να αποτελούν απειλή η μία για την άλλη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Πριν από το ταξίδι της στη Νότια Κορέα, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας πραγματοποίησε την πρώτη της διμερή συνάντηση με τον Τραμπ στο Τόκιο.

Είπε ότι είχε «ειλικρινείς, άμεσες συζητήσεις και δημιούργησε προσωπικές σχέσεις» με τον Τραμπ.

