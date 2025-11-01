Εγκαινιάσθηκε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο

Με μία μεγαλοπρεπή τελετή εγκαινίων χολιγουντιανού τύπου το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, άνοιξε τις πύλες του κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας.

Στα εγκαίνια παρέστη πλήθος ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εγκαινίασε απόψε το Μουσείο ενώπιον ενός κοινού αποτελούμενου από βασιλείς, αρχηγούς κρατών και ηγέτες που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για την επίσημη τελετή.

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους από το μεγάλο προαύλιο του μουσείου που είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, όπου οι αρχές έχουν οργανώσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Στα εγκαίνια του Μουσείου ο πρωθυπουργός

Μεταξύ των ξένων ηγετών που προσκλήθηκαν στη Γκίζα ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη μέρα στην Αίγυπτο, μετά την παρουσία του στη χθεσινή ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Σινά.

Πηγαίνοντας προς την τελευταία φάση αυτής της πολύωρης γιορτής με τη διεθνή ακτινοβολία, περιμετρικά του περιβάλλοντός χώρου του μουσείου είχαν υψωθεί διαφορετικά λάβαρα αλλά και σημαίες άλλων χωρών.

Στον αντίποδα, υπήρχε και το σκέλος των ισχυρότατων μέτρων ασφαλείας.

Ελεύθεροι σκοπευτές των αιγυπτιακών ένοπλων δυνάμεων ήταν ακροβολισμένοι στα υπερυψωμένα σημεία πέριξ του μουσείου ενώ κατά μήκος των οδικών αρτηριών που οδηγούν στις εισόδους υπήρχαν μικτά περίπολα με την εθνική αστυνομία.

Ζωντανεύουν επτά χιλιετίες

Το μουσείο βρίσκεται λίγο έξω από το Κάιρο κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας. Έχει έκταση 470.000 τετραγωνικών μέτρων και θα φιλοξενεί περίπου 100.000 τεχνουργήματα, από τα οποία τα 15.000 θα εκτεθούν για πρώτη φορά και καλύπτουν επτά χιλιετίες της ιστορίας της χώρας.

Διαθέτει μια πανύψηλη τριγωνική γυάλινη πρόσοψη που μιμείται τις κοντινές πυραμίδες. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν 12 τεράστιες αίθουσες οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές εποχές: από την Προδυναστική περίοδο και το Παλαιό Βασίλειο, έως το Μέσο και το Νέο Βασίλειο και την ελληνιστική-ρωμαϊκή Αίγυπτο.

Η κατασκευή του μουσείου ξεκίνησε το 2005 οι εργασίες όμως καθυστέρησαν λόγω οικονομικών κρίσεων, της αραβικής άνοιξης, που οδήγησε στην ανατροπή του Μουμπάρακ, και λόγω άλλων περιφερειακών συγκρούσεων.

Το κόστος για την κατασκευή ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να προσελκύσει έως και 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, κάτι που θα ενισχύσει τον τουρισμό και την οικονομία της Αιγύπτου.