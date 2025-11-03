«Απογειώνεται» η Ryanair, ανεβάζει τον στόχο επιβατών χάρη στη Boeing

Η Ryanair αναμένει ότι θα ξεπεράσει τον στόχο ανάπτυξης επιβατών για το σύνολο του έτους, καθώς η εταιρεία λαμβάνει νωρίτερα από το προγραμματισμένο αεροσκάφη από τη Boeing και η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ισχυρή.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο ιρλανδικός αερομεταφορέας χαμηλού κόστους προβλέπει αύξηση άνω του 3% για το οικονομικό έτος 2026, σε 207 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης των 206 εκατομμυρίων.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν στα 1,72 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, από 1,43 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο αναθεωρημένος στόχος επιβατών αποτελεί ένδειξη προόδου για τη Boeing, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε δυσκολίες στην έγκαιρη παράδοση αεροσκαφών - γεγονός που είχε περιορίσει τις προοπτικές ανάπτυξης της Ryanair, του μεγαλύτερου πελάτη της στην Ευρώπη.

Η Ryanair υπήρξε από τους πιο έντονους επικριτές της Boeing, καθώς οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις ανάγκασαν την εταιρεία να μειώσει επανειλημμένα τους στόχους της για επιβατική κίνηση την περασμένη χρονιά.

«Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, η ποιότητα είναι εξαιρετική», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Neil Sorahan, αναφερόμενος στις παραδόσεις αεροσκαφών της Boeing.