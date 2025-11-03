«Φρένο» στη μετανάστευση εργατικού δυναμικού προς τις πλούσιες χώρες

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού προς τις πλούσιες χώρες μειώθηκε πάνω από 20% πέρυσι, καθώς οι αγορές εργασίας εξασθένησαν και χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο αυστηροποίησαν τους κανόνες για τη χορήγηση βίζας, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ.

Ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι ανέφερε ότι η μόνιμη μετανάστευση για λόγους εργασίας προς τις χώρες-μέλη του, η οποία είχε αυξηθεί σταθερά μετά την πανδημία, μειώθηκε κατά 21% μεταξύ 2023 και 2024, στα 934.000 άτομα, ακόμα και προτού η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο περιορίσει περαιτέρω τις εισροές στις ΗΠΑ.

Η πτώση αυτή οφείλεται εν μέρει σε περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η καθαρή μετανάστευση μειώθηκε πάνω από 40% σε σχέση με το 2023. Όμως, ακόμη και χωρίς τις αλλαγές στην εφαρμοζόμενη μεταναστευτική πολιτική, η εργατική μετανάστευση μειώθηκε στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε,, πέφτοντας κάτω από τα επίπεδα του 2019 σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, που είχαν καταγράψει ιστορικά υψηλές εισροές.

Αυτό αντανακλά μια «λιγότερο ευνοϊκή» οικονομική συγκυρία, καθώς και την παρουσία πολλών Ουκρανών προσφύγων, οι οποίοι «βοήθησαν στη μείωση της πίεσης» σε τομείς με χρόνιες ελλείψεις εργατικού δυναμικού, δήλωσε ο Ζαν-Κριστόφ Ντουμόν, επικεφαλής του τμήματος διεθνούς μετανάστευσης του ΟΟΣΑ.

Ο ΟΟΣΑ ανέφερε επίσης απότομη μείωση κατά 13% μεταξύ 2023 και 2024 στον αριθμό των νέων διεθνών φοιτητών.

Εν τω μεταξύ, η μετανάστευση προς τις χώρες του ΟΟΣΑ για οικογενειακούς και ανθρωπιστικούς λόγους συνέχισε να αυξάνεται το 2024, με την τελευταία να ενισχύεται από την άνοδο των αιτήσεων ασύλου στις ΗΠΑ κατά τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μπάιντεν, καθώς και από τη σημαντική αύξηση αφίξεων μικρών σκαφών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έτσι, συνολικά, η μόνιμη μετανάστευση προς τις ανεπτυγμένες οικονομίες μειώθηκε μόλις κατά 4% σε σχέση με το υψηλό του 2023, και το σύνολο των 6,2 εκατ. νέων μεταναστών παρέμεινε 15% πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019.