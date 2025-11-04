Ινδία: Μέτρα στήριξης ζητούν από τον Μόντι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ινδίας ζήτησαν από τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να τις στηρίξει, καθώς οι υψηλοί αμερικανικοί δασμοί πλήττουν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με πηγές.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της χώρας συναντήθηκε με εκπροσώπους από διάφορους κλάδους εντάσεως εργασίας, (όπως εκείνους της υπόδησης και της κλωστοϋφαντουργίας) με τους τελευταίους να ζητούν ελαφρύνσεις για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις από το εξωτερικό, προτείνοντας μεταξύ άλλων προσωρινή παύση στις αποπληρωμές δανείων και προγράμματα δανεισμού με επιδοτούμενα επιτόκια, μεταδίδει το Bloomberg.

Εκτός από τον Μόντι στη συνάντηση παρευρέθηκαν και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπάρχει η αίσθηση ότι τα αιτήματα των εξαγωγικών εταιρειών εξετάζονται σοβαρά.

Ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι του Νέου Δελχί έχουν πρόσφατα δηλώσει ότι η Ινδία είναι κοντά στην υπογραφή μιας εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, άλλοι, μεταξύ άλλων και του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Πιγιούς Γκόγιαλ, εμφανίζονται περισσότερο συγκρατημένοι, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν θα πιεστεί να οριστικοποιήσει οποιαδήποτε συμφωνία.

Εν μέσω της αβεβαιότητας αυτής, οι εξαγωγικές εταιρείες βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας, υποστήριξαν οι ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στα προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία, αφενός επειδή το Νέο Δελχί αγοράζει πετρέλαιο από την Μόσχα και αφετέρου λόγω την απροθυμίας του να διευκολύνει ουσιαστικά την πρόσβαση αμερικανικών προϊόντων στην ινδική αγορά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δασμοί αυτοί, είναι οι υψηλότεροι στην Ασία, καθιστώντας τις ινδικές εξαγωγές μη ανταγωνιστικές σε σύγκριση με εκείνες άλλων χωρών όπως το Βιετνάμ και το Μπαγκλαντές.

Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά σχεδόν 12% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα σημαντικό «χτύπημα», ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι η αμερικανική αγορά απορροφά παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος των ινδικών εξαγωγών, με τα προϊόντα έντασης εργασίας, να πλήττονται περισσότερο.