#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Υποχωρεί η Wall Street με «βαρίδι» την Palantir - Απώλειες για το Brent

Ινδία: Μέτρα στήριξης ζητούν από τον Μόντι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ο πρωθυπουργός της χώρας είχε συνάντηση με εκπροσώπους από διάφορους κλάδους εντάσεων εργασίας, οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς.

Ινδία: Μέτρα στήριξης ζητούν από τον Μόντι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 15:59

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ινδίας ζήτησαν από τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να τις στηρίξει, καθώς οι υψηλοί αμερικανικοί δασμοί πλήττουν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με πηγές.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της χώρας συναντήθηκε με εκπροσώπους από διάφορους κλάδους εντάσεως εργασίας, (όπως εκείνους της υπόδησης και της κλωστοϋφαντουργίας) με τους τελευταίους να ζητούν ελαφρύνσεις για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις από το εξωτερικό, προτείνοντας μεταξύ άλλων προσωρινή παύση στις αποπληρωμές δανείων και προγράμματα δανεισμού με επιδοτούμενα επιτόκια, μεταδίδει το Bloomberg.

Εκτός από τον Μόντι στη συνάντηση παρευρέθηκαν και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπάρχει η αίσθηση ότι τα αιτήματα των εξαγωγικών εταιρειών εξετάζονται σοβαρά.

Ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι του Νέου Δελχί έχουν πρόσφατα δηλώσει ότι η Ινδία είναι κοντά στην υπογραφή μιας εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, άλλοι, μεταξύ άλλων και του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Πιγιούς Γκόγιαλ, εμφανίζονται περισσότερο συγκρατημένοι, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν θα πιεστεί να οριστικοποιήσει οποιαδήποτε συμφωνία.

Εν μέσω της αβεβαιότητας αυτής, οι εξαγωγικές εταιρείες βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας, υποστήριξαν οι ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στα προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία, αφενός επειδή το Νέο Δελχί αγοράζει πετρέλαιο από την Μόσχα και αφετέρου λόγω την απροθυμίας του να διευκολύνει ουσιαστικά την πρόσβαση αμερικανικών προϊόντων στην ινδική αγορά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δασμοί αυτοί, είναι οι υψηλότεροι στην Ασία, καθιστώντας τις ινδικές εξαγωγές μη ανταγωνιστικές σε σύγκριση με εκείνες άλλων χωρών όπως το Βιετνάμ και το Μπαγκλαντές.

Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά σχεδόν 12% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα σημαντικό «χτύπημα», ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι η αμερικανική αγορά απορροφά παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος των ινδικών εξαγωγών, με τα προϊόντα έντασης εργασίας, να πλήττονται περισσότερο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ινδικός πετρελαϊκός κολοσσός Reliance συμμορφώνεται με τις κυρώσεις στη Ρωσία

Ινδία: Διυλιστήρια σχεδιάζουν δραστική μείωση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Νέες εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-Ινδίας στο Νέο Δελχί την επόμενη εβδομάδα

Απεβίωσε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο