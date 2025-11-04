#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιράν: Αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Η 41χρονη καθηγήτρια Λογοτεχνίας Σεσίλ Κολέρ και ο 72χρονος σύντροφός της Ζακ Παρί αφέθηκαν «ελεύθεροι από τη φυλακή Εβίν και κατευθύνονται προς τη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη», ενημέρωσε ο Μακρόν.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 23:32

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα την αποφυλάκιση δύο Γάλλων που κρατούνταν στο Ιράν από τον Μάιο του 2022.

Η 41χρονη καθηγήτρια Λογοτεχνίας Σεσίλ Κολέρ και ο 72χρονος σύντροφός της Ζακ Παρί αφέθηκαν «ελεύθεροι από τη φυλακή Εβίν και κατευθύνονται προς τη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη», ενημέρωσε ο Μακρόν μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις «για να επιτραπεί η επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατόν».

Οι δικηγόροι των δύο Γάλλων χαιρέτισαν τη «νέα μέρα» για την Σεσίλ και τον Ζακ, καθώς μπήκε «τέλος στην αυθαίρετη κράτησή τους επί 1.277 ημέρες».

Η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί συνελήφθησαν στις 7 Μαΐου 2022 και καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 20 και 17 ετών αντίστοιχα, για κατασκοπεία για λογαριασμό των γαλλικών και των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

