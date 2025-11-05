Αμετάβλητα τα επιτόκια στη Σουηδία

Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής της αμετάβλητο στο 1,75% κατά τη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο, όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο, προκειμένου να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα και να κατευθύνει τον πληθωρισμό προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανέφεραν ότι το κόστος δανεισμού είναι πιθανό να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για κάποιο χρονικό διάστημα. Ενώ ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο, έχει μειωθεί σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας την άποψη ότι οι τρέχουσες πιέσεις στις τιμές είναι προσωρινές.

Η οικονομική ανάπτυξη ήταν ελαφρώς ισχυρότερη από το αναμενόμενο το τρίτο τρίμηνο, αν και η αγορά εργασίας συνεχίζει να δείχνει σημάδια αδυναμίας.

Η Riksbank υπογράμμισε επίσης διάφορους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων στην κατανάλωση των νοικοκυριών, των πιθανών επιπτώσεων των πιο επεκτατικών δημοσιονομικών μέτρων και των αυξημένων γεωπολιτικών και εμπορικών αβεβαιοτήτων.