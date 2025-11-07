Η Covid πιο επικίνδυνη από το εμβόλιο για την παιδική καρδιά

Τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σπάνια καρδιακά προβλήματα από τη λοίμωξη Covid-19 παρά από τις πρώτες δόσεις εμβολίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η λοίμωξη από Covid οδήγησε σε 2,24 επιπλέον περιπτώσεις φλεγμονωδών παθήσεων μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας ανά 100.000 άτομα κάτω των 18 ετών, κατά τους έξι μήνες μετά τη διάγνωση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών.

Αυτό συγκρίνεται με 0,85 επιπλέον περιπτώσεις για τα παιδιά, κατά τους έξι μήνες μετά τη λήψη των αρχικών δόσεων του εμβολίου BioNTech/Pfizer.

Η μελέτη, η οποία είναι η μεγαλύτερη του είδους της, υπογραμμίζει πως η απόρριψη των εμβολίων λόγω φόβων για πιθανές παρενέργειες μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει επιπλέον κινδύνους για την υγεία.