Τράπεζες και ευρωβουλευτές αντιστέκονται στο ψηφιακό ευρώ

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να κυκλοφορήσει ένα ψηφιακό ευρώ έως το 2029 συναντά έντονη αντίδραση από τους ευρωβουλευτές και τον τραπεζικό κλάδο της Ευρώπης.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, πριν από μια σημαντική ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο σήμερα (Τετάρτη), 14 τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank, η BNP Paribas και η ING, προειδοποίησαν ότι το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να υπονομεύσει τα συστήματα πληρωμών του ιδιωτικού τομέα.

Οι 14 τράπεζες έχουν συνεργαστεί για να δημιουργήσουν έναν ανταγωνιστή του ιδιωτικού τομέα για τις αμερικανικές εταιρείες πληρωμών, όπως η Mastercard, η Visa και η PayPal. Η υπηρεσία, Wero, ξεκίνησε πέρυσι.

«Ο τρέχων σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ για λιανική χρήση αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες περιπτώσεις χρήσης με τις ιδιωτικές λύσεις, χωρίς να προσφέρει καμία σαφή προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές», δήλωσαν οι τράπεζες πριν από τη σημερινή ακρόαση.

Η ΕΚΤ άρχισε να αξιολογεί το ψηφιακό χρήμα της κεντρικής τράπεζας το 2020. Την περασμένη εβδομάδα, το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε επίσημα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να εκδώσει τα πρώτα ψηφιακά ευρώ «κατά τη διάρκεια του 2029», με πιλοτική εφαρμογή που στοχεύει στο 2027. Η νομοθεσία που υποστηρίζει το έργο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2023.

Οι ισχύοντες νόμοι εξουσιοδοτούν την ΕΚΤ να εκδίδει μόνο φυσικό χρήμα και όχι ψηφιακά tokens, οπότε το σχέδιο μπορεί να προχωρήσει μόνο αν οι κυβερνήσεις της ΕΕ και το κοινοβούλιο της Ένωσης δώσουν το πράσινο φως.