H ΕΚΤ επιμένει: Ο πληθωρισμός κοντά στον στόχο

Ο Γιοακίμ Νάγκελ της ΕΚΤ δηλώνει αισιόδοξος ότι ο πληθωρισμός θα προσεγγίσει τον στόχο του 2%, απορρίπτοντας εκτιμήσεις πως θα σταθεροποιηθεί χαμηλότερα. Nέα πρόβλεψη αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 15:03

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γιοακίμ Νάγκελ απέρριψε τις εικασίες ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα σταθεροποιηθεί λίγο κάτω από τον στόχο του 2%.

«Γνωρίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη ότι ίσως δεν θα επιτύχουμε τον στόχο μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank σε εκδήλωση στο Παρίσι. «Αυτό που βλέπω, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι ότι είμαστε αρκετά κοντά στον στόχο μας μεσοπρόθεσμα».

Η ΕΚΤ προβλέπει επί του παρόντος ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν κατά 1,7% το επόμενο έτος και κατά 1,9% το 2027. Η επόμενη ενημέρωση των προβλέψεών της θα γίνει τον Δεκέμβριο, οπότε ορισμένοι αξιωματούχοι και αναλυτές αναμένουν ότι οι προβλέψεις για το 2028 θα δείξουν επίσης ότι ο πληθωρισμός θα υπολείπεται του 2%.

