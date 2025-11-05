H ΕΚΤ επιμένει: Ο πληθωρισμός κοντά στον στόχο

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γιοακίμ Νάγκελ απέρριψε τις εικασίες ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα σταθεροποιηθεί λίγο κάτω από τον στόχο του 2%.

«Γνωρίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη ότι ίσως δεν θα επιτύχουμε τον στόχο μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank σε εκδήλωση στο Παρίσι. «Αυτό που βλέπω, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι ότι είμαστε αρκετά κοντά στον στόχο μας μεσοπρόθεσμα».

Η ΕΚΤ προβλέπει επί του παρόντος ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν κατά 1,7% το επόμενο έτος και κατά 1,9% το 2027. Η επόμενη ενημέρωση των προβλέψεών της θα γίνει τον Δεκέμβριο, οπότε ορισμένοι αξιωματούχοι και αναλυτές αναμένουν ότι οι προβλέψεις για το 2028 θα δείξουν επίσης ότι ο πληθωρισμός θα υπολείπεται του 2%.