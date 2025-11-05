Χάμπεκ: Δεν είναι λύση η φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία ή την Κίνα

Ο Dr. Robert Habeck, Vice Chancellor and Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action (2021-25), Member of the German Bundestag, μίλησε σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Απόστολο Μαγγηριάδη, στο πλαίσιο της 9ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε., για τον ενεργειακό τομέα και τον ρόλο της Γερμανίας. Όπως τόνισε, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στον τομέα αυτό για τη Γερμανία αποτελεί μια δύσκολη άσκηση.

«Η φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία ή την Κίνα δεν είναι η λύση. Πρέπει να βρεθούν πόροι για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού κλάδου της Γερμανίας. Τα χρήματα που έχουν εξοικονομηθεί είναι κυρίως κρατικά, τώρα πρέπει η γερμανική κυβέρνηση να εστιάσει στην εξεύρεση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο δεν είμαι υποστηρικτής του όρου «επαναβιομηχανοποίση». Πιστεύω ότι το μέλλον βασίζεται στην καινοτομία», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε ότι η περίοδος της κρίσης αποτέλεσε ένα success story, δείχνοντας πόσο γρήγορα μπορεί να ανταποκριθεί σε αλλαγές μοντέλου όταν προκύπτει ανάγκη. «Γενικά, όμως, δεν πρέπει να καθόμαστε και να ελπίζουμε ότι ο Πούτιν ή οποιοσδήποτε άλλος δεν θα απειλήσει ξανά την ενεργειακή μας ασφάλεια. Πρέπει να δράσουμε με σύστημα και προγραμματισμό», εξήγησε.

Σχετικά με τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, είπε ότι ο κλάδος αυτός δεν αποτελεί το μέλλον, αλλά το παρελθόν.

«Η Γερμανία, όταν ήμουν στην κυβέρνηση, είχε 40 πυρηνικά εργοστάσια, εκ των οποίων 11 ήταν ανενεργά. Σήμερα έχει 3, που καλύπτουν μόλις το 5% των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Η παραγωγή ενέργειας πρέπει να γίνεται με οικονομικότερους τρόπους. Αυτοί δεν είναι άλλοι από την παραγωγή μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου η παραγόμενη ενέργεια, αν δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα, μπορεί να αποθηκευτεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σε αυτό, η Γερμανία και η Ελλάδα έχουν κοινό στόχο στο πράσινο παραγωγικό τους μοντέλο», συμπλήρωσε.

Τέλος, αναφερόμενος στα προβλήματα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, σημείωσε ότι είναι λογικό να υπάρχουν οικονομικές επιβαρύνσεις, καθώς κοστίζει περισσότερο να αλλάξεις το παραγωγικό μοντέλο και να εκσυγχρονίσεις την παραγωγή αυτοκινήτων, παρά να ξεκινήσεις από την αρχή την παραγωγή ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως η Tesla. «Οι εταιρείες που παράγουν φθηνά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην Κίνα ή αλλού θα κατακλύσουν την αγορά, αν δεν κινηθούμε γρήγορα».