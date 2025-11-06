#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
CEO Nvidia: Η Κίνα θα κερδίσει τις ΗΠΑ στον αγώνα της AI

Ο Jensen Huang εκτιμά ότι το Πεκίνο θα ξεπεράσει την Ουάσινγκτον στην τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στο φθηνότερο ενεργειακό κόστος και τη χαλαρότερη ρύθμιση. Η Δύση, όπως λέει, παγιδεύεται στον κυνισμό και τη ρύθμιση.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 08:43

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, προειδοποίησε ότι η Κίνα θα νικήσει τις ΗΠΑ στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στο χαμηλότερο κόστος ενέργειας και τους πιο χαλαρούς κανονισμούς.

Στην πιο αυστηρή δήλωση που έχει κάνει μέχρι τώρα ο επικεφαλής της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, ο Huang δήλωσε στους FT: «Η Κίνα θα κερδίσει τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης».

Οι δηλώσεις του Huang έρχονται μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να διατηρήσει την απαγόρευση πώλησης των πιο προηγμένων τσιπ της Nvidia, με έδρα την Καλιφόρνια, στο Πεκίνο, μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ την περασμένη εβδομάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia δήλωσε ότι η Δύση, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, εμποδίζεται από τον «κυνισμό». «Χρειαζόμαστε περισσότερη αισιοδοξία», δήλωσε ο Huang την Τετάρτη, στο περιθώριο της συνόδου των Financial Times με θέμα το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Huang επεσήμανε τους νέους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη που θέσπισαν οι πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «50 νέους κανονισμούς». Αντιπαρέβαλε αυτή την προσέγγιση με τις κινεζικές επιδοτήσεις ενέργειας, οι οποίες κατέστησαν πιο προσιτή για τις τοπικές εταιρείες τεχνολογίας τη χρήση κινεζικών εναλλακτικών λύσεων αντί των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Υπενθυμίζεται ότι η κεφαλαιοποίηση της NVIDIA έχει φτάσει περίπου τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την την πρώτη εταιρεία στην Ιστορία που ξεπερνά αυτό το ορόσημο.

