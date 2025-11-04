Η Κίνα «κόβει» στο μισό τους λογαριασμούς ρεύματος για τα data centers

Η Κίνα αύξησε τις επιδοτήσεις που μειώνουν τους λογαριασμούς ενέργειας έως και κατά το ήμισυ για ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων της χώρας, καθώς το Πεκίνο εντείνει τις προσπάθειές του να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία τσιπ και να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι τοπικές κυβερνήσεις ενίσχυσαν τα κίνητρα για να βοηθήσουν τους κινεζικούς τεχνολογικούς γίγαντες όπως η ByteDance, η Alibaba και η Tencent, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας μετά την απαγόρευση του Πεκίνου για την αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Πρόσθεσαν ότι οι νέες επιδοτήσεις έρχονται μετά από παράπονα αρκετών τεχνολογικών ομίλων προς τις ρυθμιστικές αρχές για το αυξημένο κόστος χρήσης εγχώριων ημιαγωγών από εταιρείες όπως η Huawei και η Cambricon, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι λιγότερο αποδοτικοί ενεργειακά από αυτούς της Nvidia.

Οι τοπικές κυβερνήσεις σε επαρχίες με πολλά κέντρα δεδομένων, όπως το Gansu, το Guizhou και η Εσωτερική Μογγολία, ανταποκρίθηκαν προσφέροντας επιδοτήσεις που μειώνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των μεγάλων κέντρων δεδομένων έως και 50%, υπό την προϋπόθεση ότι τροφοδοτούνται από εγχώρια τσιπ.