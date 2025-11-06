Πόλεμος στα φάρμακα παχυσαρκίας: Η Pfizer χάνει μάχη για την εξαγορά της Metsera

Ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα της Pfizer να μπλοκάρει προσωρινά την προσφορά της Novo Nordisk ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της νεοσύστατης εταιρείας Metsera, η οποία ασχολείται με τα φάρμακα κατά παχυσαρκίας, λέγοντας ότι οι αντιρρήσεις της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας για τη συμφωνία δεν δικαιολογούν καθυστέρηση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δικαστής Morgan Zurn του Delaware Chancery κατέληξε την Τετάρτη στο συμπέρασμα ότι η Pfizer δεν υπέβαλε νόμιμες καταγγελίες σχετικά με την προσπάθεια της Novo να την αντικαταστήσει ως αγοράστρια της Metsera και αρνήθηκε να απαγορεύσει στη δανέζικη εταιρεία να προχωρήσει στη συναλλαγή.

Η Pfizer έχει ευθυγραμμιστεί με την προσφορά της Novo για την Metsera, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times αργά την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Η εταιρεία είχε ήδη αυξήσει την αρχική της προσφορά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο της νεοφυούς εταιρείας.