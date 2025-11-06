#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επανέλαβε ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού συνεχίζεται και ότι δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια, ενώ ενδέχεται χαλάρωση το επόμενο έτος.

Η κεντρική τράπεζα Νορβηγίας διατήρησε τα επιτόκια στο 4%

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 13:17

Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής της στο 4,0% για να καταπολεμήσει τις πιέσεις του πληθωρισμού, όπως προέβλεπαν ομόφωνα οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters, και επανέλαβε ότι είναι πιθανή περαιτέρω χαλάρωση το επόμενο έτος.

«Η προσπάθεια καταπολέμησης του πληθωρισμού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως και δεν βιαζόμαστε να μειώσουμε το επιτόκιο πολιτικής», δήλωσε η επικεφαλής της Norges Bank, Ida Wolden Bache, σε ανακοίνωση.

