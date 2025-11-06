#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια στο 4%, με ψήφους 5-4. Ο διοικητής Άντριου Μπέιλι άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να στηρίξει μείωση επιτοκίων μετά την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού στα τέλη Νοεμβρίου.

Οριακή αναμέτρηση στην Τράπεζα της Αγγλίας για τα επιτόκια

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 14:08

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στη σημερινή της συνεδρίαση.

Ωστόσο, η οριακή αναμέτρηση και οι ενδείξεις που θέλουν τον διοικητή Άντριου Μπέιλι να συμφωνεί σύντομα με όσους ζητούν μείωση των επιτοκίων αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας καθοδικής κίνησης μετά την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού αργότερα αυτόν τον μήνα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό στη Βρετανία, η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής ψήφισε με 5-4 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας στο 4,0%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας.

Ενώ ο Μπέιλι ήταν μεταξύ εκείνων που αποφάσισαν να διατηρήσουν το κόστος δανεισμού αμετάβλητο, ήταν ο μόνος από τους πέντε που θεώρησε ότι οι συνολικοί κίνδυνοι πληθωρισμού έχουν μειωθεί.

Ωστόσο, θεώρησε ότι «αξίζει να περιμένουμε περαιτέρω στοιχεία» για αυτό στις επερχόμενες οικονομικές εξελίξεις φέτος, ανέφερε η Τράπεζα της Αγγλίας.

Ο πληθωρισμός της Βρετανίας, που βρίσκεται στο 3,8%, παραμένει ο υψηλότερος μεταξύ των επτά μεγαλύτερων ανεπτυγμένων οικονομιών και το επιτόκιο αναφοράς της Τράπεζας της Αγγλίας είναι διπλάσιο από αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γεγονός που επιτείνει τις προκλήσεις για την κυβέρνηση.

