Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε εχθροπραξίες στη μεθόριο Πακιστάν- Αφγανιστάν

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εχθροπραξίες που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στα σύνορα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, για τις οποίες οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται.

Αξιωματούχος νοσοκομείου στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της επαρχίας Κανταχάρ στο νότιο Αφγανιστάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν».

Οι εχθροπραξίες σημειώθηκαν με φόντο τον νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ χάρη στην οποία μπήκε τέλος στις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 50 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 447 τραυματίστηκαν στην αφγανική πλευρά των συνόρων κατά την εβδομάδα των συγκρούσεων. Άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από εκρήξεις στην Καμπούλ. Ο πακιστανικός στρατός από την πλευρά του λέει ότι σκοτώθηκαν 23 στρατιώτες του και τραυματίστηκαν 29, χωρίς να αναφέρεται σε απώλειες μεταξύ των αμάχων.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ