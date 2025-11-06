#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε εχθροπραξίες στη μεθόριο Πακιστάν- Αφγανιστάν

Οι εχθροπραξίες σημειώθηκαν με φόντο τον νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη.

Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε εχθροπραξίες στη μεθόριο Πακιστάν- Αφγανιστάν

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 23:32

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εχθροπραξίες που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στα σύνορα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, για τις οποίες οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται.

Αξιωματούχος νοσοκομείου στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της επαρχίας Κανταχάρ στο νότιο Αφγανιστάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν».

Οι εχθροπραξίες σημειώθηκαν με φόντο τον νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ χάρη στην οποία μπήκε τέλος στις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 50 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 447 τραυματίστηκαν στην αφγανική πλευρά των συνόρων κατά την εβδομάδα των συγκρούσεων. Άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από εκρήξεις στην Καμπούλ. Ο πακιστανικός στρατός από την πλευρά του λέει ότι σκοτώθηκαν 23 στρατιώτες του και τραυματίστηκαν 29, χωρίς να αναφέρεται σε απώλειες μεταξύ των αμάχων.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

To Πακιστάν προειδοποιεί για ανοιχτό πόλεμο με το Αφγανιστάν

Πακιστάν και Αφγανιστάν συμφώνησαν άμεση κατάπαυση του πυρός

Πακιστάν: Η κυβέρνηση έθεσε εκτός νόμου το ισλαμιστικό, ακροδεξιό κίνημα Τεχρίκ-ε-Λαμπάικ

Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο