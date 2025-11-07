Nexperia: Αποκαθίστανται οι κινεζικές ροές τσιπ, υποχωρεί η Ολλανδία

Η Κίνα επιτρέπει στην ολλανδική εταιρεία κατασκευής τσιπ Nexperia να εξάγει ξανά από τη χώρα, θέτοντας τις βάσεις για να υποχωρήσει η Ολλανδία και να αναστείλει τις εξουσίες της επί της εταιρείας κινεζικής ιδιοκτησίας.

Σε μια σημαντική εξέλιξη σε μια σύγκρουση που απειλούσε να διαταράξει την παραγωγή αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο, η ολλανδική κυβέρνηση δείχνει πρόθυμη να αποσύρει το μέτρο που της έδινε την εξουσία να αλλάζει βασικές εταιρικές αποφάσεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η εντολή αυτή, η οποία εκδόθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον υπουργό Οικονομικών Βίνσεντ Κάρεμανς, πυροδότησε τη διαμάχη και τώρα θα μπορούσε να ανακληθεί, εάν επιβεβαιωθούν οι ροές τσιπ.

Τα κρίσιμα τσιπ έχουν πράγματι αρχίσει να αποστέλλονται ξανά από τις κινεζικές εγκαταστάσεις της Nexperia, σύμφωνα με αξιωματούχους αρκετών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Αφού έλαβε άδεια εξαγωγής από την Κίνα αυτή την εβδομάδα, η Aumovio SE — κατασκευάστρια εξαρτημάτων που προμηθεύει τις Volkswagen, Stellantis και BMW — έχει αποστείλει ημιαγωγούς Nexperia και εξαρτήματα που τους περιέχουν, δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος Philipp Von Hirschheydt.

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ήρε την ευρύτερη απαγόρευση εξαγωγής Nexperia σήμερα Παρασκευή.

«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν επανέλθουν στο φυσιολογικό όλες οι διαδικασίες και οι διεργασίες», δήλωσε.

Οι μετοχές της Wingtech Technology, μητρικής της Nexperia με έδρα την Κίνα, σημείωσαν άνοδο τα τελευταία λεπτά των συναλλαγών, κλείνοντας σχεδόν 10% υψηλότερα στη Σαγκάη. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι προμηθευτές τους επίσης είχαν κέρδη μετά την είδηση. Οι μετοχές της Volkswagen σημείωσαν άνοδο έως και 2,7% στη Φρανκφούρτη και της BMW ενισχύθηκαν έως και 2,5%. Οι μετοχές της Mercedes-Benz επίσης σημείωσαν άνοδο.

Η Honda στοχεύει να αποκαταστήσει τη διαταραγμένη παραγωγή μετά τις 21 Νοεμβρίου, αφού ενημερώθηκε ότι οι αποστολές τσιπ της Nexperia έχουν ξαναρχίσει, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Noriya Kaihara.

Η Robert Bosch προμηθεύεται επίσης τσιπ Nexperia από την Κίνα. Εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας - από τις μεγαλύτερες προμηθεύτριες ανταλλακτικών στον κόσμο - αρνήθηκε να σχολιάσει. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής εξακολουθούσαν να υπάρχουν προσωρινές διακοπές στην παραγωγή σε πολλά εργοστάσια της Bosch που παράγουν ηλεκτρονικά είδη αυτοκινήτων.

Η κατάσταση, ωστόσο, παραμένει ασαφής. Η γερμανική προμηθεύτρια ανταλλακτικών ZF Friedrichshafen προετοιμάζεται για διακοπές στην παραγωγή, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό και με ποια ταχύτητα θα ξαναρχίσουν οι παραδόσεις από την Κίνα», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η κατάσταση παραμένει πολύ τεταμένη σε ολόκληρο τον κλάδο».

Αντί να άρει επίσημα τους περιορισμούς, η Κίνα έδωσε στις αυτοκινητοβιομηχανίες σήματα ότι τα ανταλλακτικά Nexperia μπορούν να εξαχθούν χωρίς προβλήματα, για να μετριαστούν οι βραχυπρόθεσμοι περιορισμοί, δήλωσε άτομο που γνωρίζει την κατάσταση. Αυτό έχει πυροδοτήσει μια βιασύνη για την εξασφάλιση ανταλλακτικών, ακόμη και καθώς μακροπρόθεσμα ζητήματα, όπως οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των κεντρικών γραφείων της Nexperia και των κινεζικών δραστηριοτήτων της, παραμένουν προς επίλυση, δήλωσε υπό τον όρο ανωνυμίας.

Σε μια ένδειξη υποχώρησης των εντάσεων, η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι αναμένει ότι η κινεζική μονάδα της Nexperia θα επαναλάβει τις προμήθειες τσιπ τις επόμενες ημέρες, σε μια αισθητή χαλάρωση της προηγούμενης στάσης της.

«Δεδομένης της εποικοδομητικής φύσης των συνομιλιών μας με τις κινεζικές αρχές, η Ολλανδία πιστεύει ότι η προμήθεια τσιπ από την Κίνα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο θα φτάσει στους πελάτες της Nexperia τις επόμενες μέρες», δήλωσε ο Kάρεμανς, υπηρεσιακός υπουργός της Ολλανδίας, ο οποίος επικαλέστηκε νόμο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου στα τέλη Σεπτεμβρίου για να δώσει στην κυβέρνηση εξουσίες επί των αποφάσεων της Nexperia.

«Χαιρετίζουμε θερμά την αποκλιμάκωση και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ολλανδίας και της Κίνας για το θέμα», δήλωσε η Λουίζα-Μαρία Σπου, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών.

Οι συζητήσεις για το θέμα πρόκειται να συνεχιστούν σε «επίπεδο ανώτερων αξιωματούχων», καθώς ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς βρίσκεται σε επαφή με τους ομολόγους του.

Δικαιολογώντας την πρωτοφανή παρέμβαση, η Ολλανδία επικαλέστηκε ανησυχίες ότι η Wingtech παρεμπόδιζε την κατασκευάστρια τσιπ και απειλούσε την προμήθεια ζωτικών εξαρτημάτων.

Η παρέμβαση έδωσε στο ολλανδικό κράτος το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να αλλάξει βασικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης τμημάτων της εταιρείας ή της απόλυσης στελεχών για διάστημα έως και ενός έτους. Το Πεκίνο αντέδρασε επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων της Nexperia από την Κίνα, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το ήμισυ του όγκου πωλήσεων της εταιρείας πριν από την κρίση.