Προσφορά $1 δισ. για την ψηφιακή τραπεζική της Nexi από την TPG

Δεσμευτική προσφορά ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη μονάδα λύσεων ψηφιακής τραπεζικής της ιταλικής Nexi υπέβαλε η TPG, αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με άτομα που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.

Μετά από μήνες συνομιλιών, το fund υπέβαλε δεσμευτική προσφορά στην εταιρεία πληρωμών, δίνοντάς της προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει η συναλλαγή, ανέφεραν οι πηγές.

Η Nexi επιβεβαίωσε ότι έλαβε προσφορά από την TPG για «ορισμένα περιουσιακά στοιχεία» του ομίλου ψηφιακής τραπεζικής. Οι μετοχές της εταιρείας με έδρα το Μιλάνο σημείωσαν άνοδο έως και 6,3% μετά το δημοσίευμα του Bloomberg.

Η TPG αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Nexi έχει κάνει προηγούμενες προσπάθειες να πουλήσει ορισμένα από τα περιουσιακά της στοιχεία στον ψηφιακό τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που συζητήθηκε με το ιταλικό fund F2i το 2023.

Η αμερικανική εταιρεία υπέβαλε προκαταρκτική προσφορά τον Μάρτιο, ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με προηγουμένως το Bloomberg News.

Οι συνομιλίες στη συνέχεια επιβραδύνθηκαν, μετά την αντίσταση ορισμένων μετόχων, αντανακλώντας την άποψη της ιταλικής κυβέρνησης ότι η υποδομή έχει εθνική στρατηγική σημασία. Η προθεσμία της TPG έχει σχεδιαστεί για να επιβάλει μια απόφαση, ανέφεραν οι πηγές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nexi Πάολο Μπερτολούτσο έχει αναπτύξει την εταιρεία μέσω εξαγορών, μεταξύ αυτών και της σκανδιναβικής ανταγωνίστριας Nets A/S το 2020, καθώς και μέσω διαφόρων εγχώριων συμφωνιών. Ο κλάδος βρίσκεται τώρα υπό πίεση εν μέσω συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους και η αγοραία αξία της Nexi έχει μειωθεί κατά περίπου τρία τέταρτα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η μονάδα λύσεων ψηφιακής τραπεζικής είναι η μικρότερη επιχείρηση της Nexi, με έσοδα 274 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2025. Αντίθετα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, απέφεραν 1,5 δισ. ευρώ οι πωλήσεις από την επεξεργασία εμπορικών συναλλαγών και 852 εκατ. ευρώ η έκδοση και διαχείριση 140 εκατομμυρίων καρτών πληρωμής.