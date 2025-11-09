#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Μέρισμα» $2.000 από τους δασμούς υπόσχεται στους Αμερικανούς ο Τραμπ

«Ανόητοι όσοι αντιτίθενται στους δασμούς, εισπράττουμε τρισ. δολάρια», τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Εξαιρούνται από το «μέρισμα» τα άτομα με υψηλά εισοδήματα.

Δημοσιεύθηκε: 9 Νοεμβρίου 2025 - 19:10

Ο Πρόεδρος Τραμπ προαναγγέλλει «μερίσματα» από τους δασμούς ύψους τουλάχιστον 2.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό — εξαιρουμένων των «ατόμων με υψηλά εισοδήματα».

Αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου γκολφ στη Φλόριντα, ενώ οι Γερουσιαστές προσπαθούν να σπάσουν το αδιέξοδο της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης που έχει πλέον φτάσει στην 40ή ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι όσοι αντιτίθενται στους δασμούς του είναι «ανόητοι».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εισπράττουν «τρισεκατομμύρια» δολάρια από τους δασμούς και σύντομα θα αρχίσουν να αποπληρώνουν χρέος ύψους 37 τρισ. δολαρίων. Επεσήμανε επίσης ρεκόρ επενδύσεων στις ΗΠΑ, με «εργοστάσια και βιομηχανικές μονάδες να ξεφυτρώνουν παντού».

«Ένα μέρισμα τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά άτομο (εξαιρουμένων των ατόμων με υψηλά εισοδήματα!) θα καταβληθεί σε όλους», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα.

Image

Ο Τραμπ θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον αργότερα την Κυριακή για να παρακολουθήσει έναν αγώνα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της ομάδας Washington Commanders, προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ρωτήθηκε από την εκπομπή This Week του ABC σχετικά με το ποσό των «τρισεκατομμυρίων» που ανέφερε ο Τραμπ: «Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια θα μπορούσαμε να εισπράξουμε τρισεκατομμύρια δολάρια», απάντησε. «Αλλά ο πραγματικός στόχος των δασμών είναι να εξισορροπηθεί το εμπόριο και να γίνει πιο δίκαιο».

«Τα έσοδα από τους δασμούς θα είναι σημαντικά στην αρχή, αλλά θα μειωθούν», εξήγησε ο Μπέσεντ. «Και στη συνέχεια τα εγχώρια φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν καθώς θα αυξάνονται οι εταιρικοί φόροι και θα δημιουργούνται όλες αυτές οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας».

 

