Η Airbnb λανσάρει υπηρεσία παραγγελίας ειδών παντοπωλείου

Η Airbnb Inc. δοκιμάζει μια νέα υπηρεσία σε συνεργασία με την Instacart, η οποία θα επιτρέπει στους επισκέπτες ορισμένων ενοικιαζόμενων κατοικιών στις ΗΠΑ να παραγγέλνουν είδη παντοπωλείου μέσω της εφαρμογής κοινόχρηστης διαμονής πριν και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Η εταιρεία βραχυχρόνιων μισθώσεων θα προσφέρει την υπηρεσία «πλήρωσης κουζίνας» (kitchen stocking) μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος διάρκειας τριών μηνών που ξεκινά στις 5 Ιανουαρίου, γνωστοποίησε η Airbnb σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τετάρτη προς ορισμένους οικοδεσπότες.

Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, η Airbnb θα καταβάλλει στους οικοδεσπότες 25 δολάρια για κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία — καθώς και μπόνους 100 δολαρίων για την πρώτη τους — εφόσον παραλάβουν τις προπαραγγελίες των επισκεπτών και τακτοποιήσουν τα προϊόντα πριν την άφιξή τους, σύμφωνα με αντίγραφο του email που είδε το Bloomberg News.

Το πιλοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιλεγμένους οικοδεσπότες με διαθέσιμα καταλύματα στις πόλεις Φοίνιξ, Ορλάντο και Λος Άντζελες. Οι επισκέπτες θα μπορούν να πραγματοποιούν παραγγελίες μέσω Instacart από την εφαρμογή της Airbnb έως και τρεις εβδομάδες πριν τη διαμονή τους, δήλωσε εκπρόσωπος της Instacart απαντώντας σε ερώτημα του Bloomberg.

Η Airbnb «δοκιμάζει τακτικά νέες ενημερώσεις προϊόντων, κατηγορίες και πρωτοβουλίες, με σκοπό να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην κοινότητά μας», σημείωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση μέσω email.

Η νέα επιλογή παραγγελίας ειδών παντοπωλείου αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην υπηρεσία Airbnb Services, που λανσαρίστηκε τον Μάιο και επιτρέπει στους επισκέπτες να κλείνουν α λα καρτ υπηρεσίες τύπου ξενοδοχείου, όπως προσωπικά μαγειρεμένα γεύματα, μασάζ, προπονήσεις γυμναστικής καθώς και ραντεβού για μαλλιά, μακιγιάζ και νύχια.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μπράιαν Τσέσκι έχει δηλώσει ότι οι κατηγορίες Experiences και Services μπορούν να προσθέσουν έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως, αν και προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια προτού οι νέες αυτές δραστηριότητες αποτελέσουν ουσιώδες τμήμα των επιχειρηματικών εσόδων της Airbnb.

Για την Airbnb, η νέα υπηρεσία υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του Τσέσκι να επαναπροσδιορίσει την εταιρεία του πέρα από την απλή παροχή χώρων διαμονής για διακοπές. Είπε σε αναλυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας ότι η κατηγορία Services βοηθά στην προσέλκυση νέων χρηστών στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων και ντόπιων κατοίκων.

Πρόσθεσε επίσης ότι η εταιρεία βρίσκεται σε πορεία να λανσάρει τουλάχιστον μία νέα επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε χρόνο, επισημαίνοντας ότι η Airbnb μπορεί να έχει πολλαπλά πιλοτικά προγράμματα σε εξέλιξη ταυτόχρονα, πριν αποφασίσει σε ποιο θα επιλέξει.

Πρόσφατα, η εταιρεία άρχισε να δοκιμάζει τη διάθεση καταλυμάτων σε boutique και ανεξάρτητα ξενοδοχεία στις πόλεις Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη και Μαδρίτη, όπου η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις υπερβαίνει την προσφορά.