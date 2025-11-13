#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συμφωνία Apple–Tencent: Τέλος στη διαμάχη για τα mini games του WeChat

Η Apple θα λαμβάνει προμήθεια 15% από τις αγορές εφαρμογών και μίνι παιχνιδιών του WeChat, μετά τη συμφωνία με την Tencent που βάζει τέλος σε πολύμηνη διαμάχη στην κινεζική αγορά smartphone.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 14:30

Η Tencent Holdings έκλεισε συμφωνία με την Apple, σύμφωνα με την οποία η κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone θα διαχειρίζεται τις πληρωμές και θα λαμβάνει ποσοστό 15% από τις αγορές μίνι παιχνιδιών και εφαρμογών του WeChat, επιλύοντας έτσι μια πολύκροτη διαμάχη που απασχολούσε την μεγαλύτερη αγορά smartphone στον κόσμο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο ηγέτης των κοινωνικών μέσων στην Κίνα και η αμερικανική εταιρεία θα ανακοινώσουν σύντομα τις λεπτομέρειες της συμφωνίας τους, η οποία έρχεται μετά από περισσότερο από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συζητήσεις.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι προγραμματιστές πρέπει να συμφωνήσουν με ορισμένες απαιτήσεις λογισμικού της Apple, όπως αυτή που βοηθά τους γονείς να μοιράζονται την ηλικιακή ομάδα των παιδιών τους, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Το συμφωνηθέν ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο από την τυπική προμήθεια 30% της Apple, αλλά ανοίγει μια νέα πηγή εσόδων για την Apple και ανακουφίζει την Tencent, η οποία διαχειρίζεται την εφαρμογή WeChat που βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής των περισσότερων Κινέζων.

Η Apple είχε ζητήσει από την Tencent να κλείσει τα κενά που χρησιμοποιούσαν οι δημιουργοί εφαρμογών για να κατευθύνουν τους χρήστες σε εξωτερικά συστήματα πληρωμών, παρακάμπτοντας το πλαίσιο του iPhone.

