BlackRock: Δίνει €2 δισ. για δημιουργία data center με την ισπανική ACS

Η BlackRock Inc. συμφώνησε να καταβάλει έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσει ένα κοινοπρακτικό κέντρο δεδομένων (data center), με την ισπανική ACS, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το deal, κάθε εταιρεία θα κατέχει το 50% του νέου σχήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ η ACS, πρόεδρος της οποίας είναι ο δισεκατομμυριούχος Florentino Pérez, επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην κατασκευή data center, λόγω του υψηλού περιθωρίου κέρδους που προσφέρουν, ειδικά στις ΗΠΑ όπου η θυγατρική της, Turner, είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Turner κατέγραψε αύξηση 138% στις παραγγελίες για έργα data centers το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση κερδών της ACS.

Μεταξύ των project που ανέλαβε περιλαμβάνονται ένα για την Meta Platforms Inc. στην πολιτεία Ιντιάνα και άλλο ένα για την CoreWeave Inc. στην Πενσυλβάνια. Η μητρική της, ACS έχει επίσης επεκτείνει την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε όλον τον κόσμο μέσω άλλων θυγατρικών.

Όσον αφορά την BlackRock, ανακοίνωσε και την από κοινού εξαγορά της Aligned Data Centers με την MGX για $40 δισ. Στη συναλλαγή ανακοίνωσαν ότι συμμετέχουν επίσης οι Microsoft και Nvidia, στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας που έχει στόχο να επενδύσει σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενεργειακά δίκτυα και data centers.