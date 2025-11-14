Eρχεται το CarPlay της Apple στα Tesla

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Tesla δοκιμάζει την ενσωμάτωση του Apple CarPlay, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα προς τη λειτουργία που ζητούν πιο επίμονα από κάθε άλλη οι οδηγοί της.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 10:43

Η Tesla αναπτύσσει υποστήριξη για το σύστημα CarPlay της Apple στα οχήματά της, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος, προσπαθώντας να προσθέσει μία από τις πιο ζητούμενες λειτουργίες από τους πελάτες.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει αυτή την δυνατότητα, σύμφωνα με τα άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς η προσπάθεια είναι ακόμα ιδιωτική.

Η πλατφόρμα CarPlay — που υποστηρίζεται εδώ και καιρό από άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες — παρουσιάζει στους χρήστες μια έκδοση του λογισμικού του iPhone που είναι βελτιστοποιημένη για συστήματα ψυχαγωγίας οχημάτων. Θεωρείται απαραίτητη επιλογή από πολλούς οδηγούς.

Η προσθήκη του CarPlay θα σηματοδοτούσε μια εντυπωσιακή ανατροπή για την Tesla και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελον Μασκ, ο οποίος για πολύ καιρό αγνοούσε τις εκκλήσεις για την εφαρμογή της δημοφιλούς αυτής λειτουργίας.

Ο Μασκ επικρίνει εδώ και χρόνια την Apple, ιδίως τις πολιτικές του App Store, ενώ εξοργίστηκε όταν η εταιρεία απέσπασε τους μηχανικούς του, όταν αποφάσισε να κατασκευάσει το δικό της αυτοκίνητο.

