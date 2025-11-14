#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συμφωνία 9,2 δισ.: Η Merck εξαγοράζει την Cidara Therapeutics

Η Merck προχωρά στην απόκτηση Cidara Therapeutics, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της ενόψει λήξης της πατέντας του Keytruda. Η μετοχή της Cidara εκτοξεύτηκε πάνω από 100% μετά την ανακοίνωση.

Συμφωνία 9,2 δισ.: Η Merck εξαγοράζει την Cidara Therapeutics

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 14:45

Η Merck συμφώνησε να εξαγοράσει την Cidara Therapeutics, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει μια θεραπεία για τη γρίπη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της να αντισταθμίσει την επικείμενη απώλεια της πατέντας του επιτυχημένου φαρμάκου κατά του καρκίνου Keytruda.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, η Merck θα πληρώσει 221,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Cidara, περισσότερο από το διπλάσιο της τιμής κλεισίματος της Πέμπτης, ενώ η συνολική αξία της εξαγοράς φτάνει στα περίπου 9,2 δισ. δολάρια, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες.

Οι μετοχές της Cidara σημείωσαν άνοδο 103% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall, ενώ οι μετοχές της Merck σημείωσαν πτώση περίπου 1%.

Εως το το κλείσιμο της Πέμπτης, οι μετοχές της Cidara είχαν σημειώσει άλμα 294% φέτος. Οι μετοχές της Merck έκλεισαν με άνοδο 1,6% την Πέμπτη, με αποτέλεσμα η πτώση τους φέτος να φτάσει το 6,6%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα δεδομένα για ΕΧΑΕ-Euronext στο παρά πέντε της Δημόσιας Πρότασης

Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ στην ΑΙ προγραμματίζει η Entersoftone

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πώς αποκρυπτογράφησε την αγορά κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Νέα πρόταση της Cooke για Avramar κατατέθηκε στις τράπεζες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο