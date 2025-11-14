Συμφωνία 9,2 δισ.: Η Merck εξαγοράζει την Cidara Therapeutics

Η Merck συμφώνησε να εξαγοράσει την Cidara Therapeutics, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει μια θεραπεία για τη γρίπη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της να αντισταθμίσει την επικείμενη απώλεια της πατέντας του επιτυχημένου φαρμάκου κατά του καρκίνου Keytruda.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, η Merck θα πληρώσει 221,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Cidara, περισσότερο από το διπλάσιο της τιμής κλεισίματος της Πέμπτης, ενώ η συνολική αξία της εξαγοράς φτάνει στα περίπου 9,2 δισ. δολάρια, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες.

Οι μετοχές της Cidara σημείωσαν άνοδο 103% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall, ενώ οι μετοχές της Merck σημείωσαν πτώση περίπου 1%.

Εως το το κλείσιμο της Πέμπτης, οι μετοχές της Cidara είχαν σημειώσει άλμα 294% φέτος. Οι μετοχές της Merck έκλεισαν με άνοδο 1,6% την Πέμπτη, με αποτέλεσμα η πτώση τους φέτος να φτάσει το 6,6%.