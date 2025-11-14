#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα πτώση έως και 6,4% στα futures του κακάο

Η τιμή του προϊόντος στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έπεσε κάτω από τα 5.300 δολάρια ανά τόνο. Πρόκειται για την χαμηλότερη που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2024.

Νέα πτώση έως και 6,4% στα futures του κακάο

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 16:23

Η τιμή του κακάο υποχώρησε απότομα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η προσφορά από την Ακτή Ελεφαντοστού, τον κορυφαίο παραγωγό στον κόσμο, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε αρχικά προβλεφθεί, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα η τιμή του κακάο στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η οποία σημειώνει απώλειες για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, υποχώρησε έως και 6,4% πέφτοντας κάτω από τα 5.300 δολάρια ανά τόνο. Πρόκειται για την χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2024.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η τιμή του αγαπητού αγαθού σημειώνει... ελεύθερη πτώση από την αρχή του χρόνου, έχοντας υποχωρήσει περίπου 55%.

Παράλληλα πτωτικά κινείται και η τιμή του καφέ Arabica, για τρίτη συνεχή εβδομάδα, αφού η αμερικανική κυβέρνηση κατέληξε σε εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Λατινικής Αμερικής που θα έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι δασμοί σε είδη παντοπωλείου, συμπεριλαμβανομένου του καφέ.

Η Βραζιλία και η Κολομβία είναι οι δύο κορυφαίοι παραγωγοί Arabica.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συμφωνίες σε Ολλανδία και Βέλγιο για έξι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων

Τέταρτη χρονιά συμμετέχει στην Foodtech ο ΣΕΒΤ

Μυτιληναίος: Το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί τον κλάδο του αλουμινίου

Το «μαξιλάρι» της Ελαΐς-Unilever στην μετά-παγωτό εποχή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο