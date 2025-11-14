Νέα πτώση έως και 6,4% στα futures του κακάο

Η τιμή του κακάο υποχώρησε απότομα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η προσφορά από την Ακτή Ελεφαντοστού, τον κορυφαίο παραγωγό στον κόσμο, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε αρχικά προβλεφθεί, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα η τιμή του κακάο στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η οποία σημειώνει απώλειες για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, υποχώρησε έως και 6,4% πέφτοντας κάτω από τα 5.300 δολάρια ανά τόνο. Πρόκειται για την χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2024.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η τιμή του αγαπητού αγαθού σημειώνει... ελεύθερη πτώση από την αρχή του χρόνου, έχοντας υποχωρήσει περίπου 55%.

Παράλληλα πτωτικά κινείται και η τιμή του καφέ Arabica, για τρίτη συνεχή εβδομάδα, αφού η αμερικανική κυβέρνηση κατέληξε σε εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Λατινικής Αμερικής που θα έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι δασμοί σε είδη παντοπωλείου, συμπεριλαμβανομένου του καφέ.

Η Βραζιλία και η Κολομβία είναι οι δύο κορυφαίοι παραγωγοί Arabica.