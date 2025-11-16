Βρετανία: Επτασφράγιστο μυστικό στοιχεία για συσχέτιση εμβολίου Covid με θανάτους

Η δημόσια αρχή υγείας στη Βρετανία κατηγορείται για «συσκότιση» μετά την άρνησή της να δημοσιεύσει δεδομένα που θα μπορούσαν να συνδέουν το εμβόλιο Covid με υπερβάλλοντες θανάτους, γράφει η Telegraph.

Η UK Health Security Agency (UKHSA) υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση των δεδομένων θα μπορούσε να προκαλέσει «άγχος ή οργή» στους οικείους των θανόντων, αν αποκαλυπτόταν κάποια σύνδεση. Οι υπεύθυνοι δημόσιας υγείας πρόσθεσαν ότι η δημοσιοποίηση των δεδομένων θα μπορούσε να βλάψει την ευημερία και την ψυχική υγεία των οικογενειών και φίλων των ατόμων που απεβίωσαν.

Πέρυσι, μια διακομματική ομάδα εξέφρασε ανησυχία για τις «αυξανόμενες ανησυχίες» σχετικά με τα ποσοστά υπερβάλλοντων θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2020.

Σε επιστολή προς την UKHSA και το Department for Health, βουλευτές δήλωσαν ότι ενδεχομένως κρίσιμα δεδομένα — που συσχετίζουν την ημερομηνία λήψης του εμβολίου Covid με την ημερομηνία θανάτου των ατόμων — είχαν παρασχεθεί σε φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά δεν είχαν δοθεί στο ευρύ κοινό.

Υποστήριξαν ότι τα δεδομένα θα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν «με την ίδια ανωνυμοποιημένη μορφή που μοιράστηκαν με τις φαρμακευτικές εταιρείες, και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία αξιόπιστη αιτία για να μην γίνει αυτό άμεσα».

Η UsForThem, μια καμπάνια πολιτών, ζήτησε από την UKHSA να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα βάσει νόμων για την ελευθερία της πληροφόρησης. Ωστόσο, η υπηρεσία αρνήθηκε, προβάλλοντας διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου ότι η δημοσιοποίηση των δεδομένων «θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραπληροφόρηση» η οποία «θα είχε αρνητική επίδραση στη συμμετοχή στον εμβολιασμό» από το κοινό.

Η UKHSA ισχυρίστηκε επίσης ότι θα υπήρχε κίνδυνος να αναγνωριστούν άτομα, παρά το γεγονός ότι το αίτημα αφορούσε ανωνυμοποιημένο σύνολο δεδομένων. Μετά από δικαστική διένεξη δύο ετών, ο Information Commissioner αποφάνθηκε υπέρ της UKHSA, υποστηρίζοντας την άρνησή της να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα.

Οι ακτιβιστές ζητούν να δημοσιοποιηθούν δεδομένα που θα μπορούσαν να δείξουν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της μαζικής εμβολιαστικής εκστρατείας κατά της Covid και των υπερβάλλοντων θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Reform UK έχει δεσμευτεί για δημόσια έρευνα σχετικά με τους υπερβάλλοντες θανάτους και τις υποτιθέμενες βλάβες από το εμβόλιο Covid.

Ο Ben Kingsley, νομικός διευθυντής της UsForThem, δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο η UKHSA χειρίστηκε την υπόθεση «αποκαλύπτει μια απελπισία να μην δουν αυτά τα δεδομένα το φως της δημοσιότητας με κανέναν τρόπο».

Πρόσθεσε: «Είναι παράδοξο η UKHSA να υποστηρίζει ότι αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν επειδή το κοινό θα μπορούσε να αισθανθεί θλίψη ή οργή αν αναγνωρίζονταν μοτίβα ή συσχετίσεις. Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς γιατί το κοινό θεωρείται ανίκανο να χειριστεί αυτά τα δεδομένα. Αποκαλύπτει μια νοοτροπία, η οποία χαρακτήρισε και την αντιμετώπιση της πανδημίας – ‘κάντε ό,τι λέμε, μην κάνετε ερωτήσεις, ξέρουμε τι είναι καλύτερο για εσάς’».

Ο κ. Kingsley δήλωσε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης φαίνεται παρόμοια με την αντίδραση στο σκάνδαλο του μολυσμένου αίματος, στο οποίο χιλιάδες άνθρωποι μολύνθηκαν με HIV και ηπατίτιδα C από μολυσμένα προϊόντα αίματος. «Η έρευνα για το μολυσμένο αίμα δημοσίευσε την έκθεσή της ενώ αυτή η υπόθεση ήταν σε εξέλιξη», είπε. «Μάθαμε ότι για χρόνια η κυβέρνηση δεν πίστευε ότι το κοινό μπορούσε να αντέξει την αλήθεια, οπότε την κρατούσε μακριά μας».

Ο εκπρόσωπος της UKHSA δήλωσε: «Η προστασία του απορρήτου των ασθενών είναι κρίσιμης σημασίας. Η δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων παρουσίαζε πραγματική πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ατόμων, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση.

Η UKHSA παρείχε μια προσεκτικά ανωνυμοποιημένη έκδοση του συνόλου δεδομένων που εξάλειφε τον κίνδυνο αναγνώρισης. Χαιρετίζουμε την απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει την έφεση.»