Η UBS απειλεί με… μετανάστευση: Συζητά μεταφορά έδρας στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της UBS Colm Kelleher και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent συζήτησαν ιδιωτικά τη μεταφορά της έδρας της τράπεζας στις ΗΠΑ, καθώς η τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη εξετάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να εγκαταλείψει την Ελβετία, εάν η κυβέρνηση δεν υποχωρήσει από τους νέους κανόνες κεφαλαίου.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Kelleher και ο Bessent πραγματοποίησαν συνομιλίες τους τελευταίους μήνες σχετικά με το πώς θα ήταν η μετακίνηση στις ΗΠΑ για την τράπεζα, με την κυβέρνηση Τραμπ να είναι δεκτική στο να υποδεχτεί ένα από τα πιο αξιόλογα asset της Ελβετίας.

Οι συνομιλίες με τον Bessent αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας του Kelleher να ασκήσει πίεση στην ελβετική κυβέρνηση σχετικά με τις προτεινόμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα υποχρέωναν την UBS να διατηρήσει επιπλέον κεφάλαια ύψους 26 δισ. δολαρίων, μια κίνηση που η UBS έχει χαρακτηρίσει «ακραία» και δυσανάλογη.

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προγραμματισμένες αλλαγές έχει επηρεάσει αρνητικά την τιμή της μετοχής της τράπεζας, ενώ η δημόσια και ιδιωτική εκστρατεία πίεσης από τη διοίκηση της τράπεζας έχει αποφέρει μέχρι στιγμής ελάχιστα αποτελέσματα.