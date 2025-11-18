Αμυντική τεχνολογία: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές στην Ευρώπη

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Dealroom, οι επενδύσεις από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital - VCs) στον τομέα της άμυνας στη Γηραιά Ήπειρο είχαν ήδη φτάσει το 1,5 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ πρόκειται για τον δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο στον τομέα των VCs.

Μάλιστα, τα mega rounds, δηλαδή οι γύροι χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. δολαρίων και άνω, ξεπέρασαν τα τρία τέταρτα των συνολικών χρηματοδοτήσεων που έλαβαν χώρα φέτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο γύρος χρηματοδότησης ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων της γερμανικής Helsing.

Ένας ακόμα μεγάλος γύρος χρηματοδότησης ήταν αυτός της επίσης γερμανικής Quantum Systems, η οποία τον Μάιο «σήκωσε» 160 εκατ. ευρώ. Στον γύρο αυτό συμμετείχε μεταξύ άλλων και το Project A, το οποίο κατατάσσεται από το Dealroom ανάμεσα στους κορυφαίους επενδυτές στην άμυνα στην Ευρώπη.

Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιοι βρίσκονται στο top 10 των επενδυτικών σχημάτων που χρηματοδοτούν αμυντικές startups και αμυντικές εφαρμογές στην Ευρώπη από το 2024 με βάση τα στοιχεία του Dealroom.

NATO Innovation Fund

Το Ταμείο Καινοτομίας του NATO (NATO Innovation Fund - NIF) είναι ο επενδυτικός βραχίονας του NATO, ο οποίος έχει την υποστήριξη 24 εκ των 32 κρατών-μελών του. Παράλληλα, το ταμείο έχει υπό διαχείριση κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής με στόχο να ενισχύσει την άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κρατώn-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Project A

To Project A, το οποίο αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι ένα VC που ιδρύθηκε το 2012 στο Βερολίνο και έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Όπως γράφει το Bloomberg, τον Ιούνιο του 2025 το VC «σήκωσε» 325 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου fund που έχει ως στόχο την υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, πρόκειται για το πέμπτο κατά σειρά αλλά και μεγαλύτερο fund του Project A, το οποίο επικεντρώνεται σε επενδύσεις στην αμυντική τεχνολογία καθώς και στο fintech, την Τεχνητή Νοημοσύνη και το λογισμικό εφοδιαστικής αλυσίδας.

Expeditions Fund

To Expeditions ιδρύθηκε το 2021 και έχει την έδρα του στη Βαρσοβία. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται σε μια διαδικασία επανεξοπλισμού, το συγκεκριμένο fund επενδύει σε εταιρείες αρχικού σταδίου που έχουν ως στόχο να διαμορφώσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής και αμυντικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το EU-Startups, τον Σεπτέμβριο του 2025 το Expeditions «σήκωσε» πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του Fund II, υπερβαίνοντας τον αρχικό του στόχο, ενώ βρίσκεται σε καλό δρόμο για ένα τελικό κλείσιμο ύψους 150 εκατ. ευρώ.

ScaleWolf

To ScaleWolf είναι ένα επενδυτικό σχήμα από τη Λιθουανία, το οποίο έχει την έδρα του στην πρωτεύουσα της χώρας, το Βίλνιους. Το συγκριμένο fund συνεργάζεται με το υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας της Λιθουανίας για να βοηθήσει τις εταιρείες να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της τεχνολογίας διττής χρήσης (dual-use).

Omnes Capital

Τον Ιούλιο του 2025 το γαλλικό Omnes Capital «σήκωσε» 112 εκατ. ευρώ στο πρώτο κλείσιμο για τη δημιουργία του Omnes Real Tech 2, με το τελικό κλείσιμο να αναμένεται το 2026, όπως γράφει το EU-Startups.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Omnes Real Tech 2 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει deep tech εταιρείες, ενώ οι τομείς που θα επικεντρωθεί είναι μεταξύ άλλων η άμυνα, η ασφάλεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η κβαντική τεχνολογία.

HV Capital

Το HV Capital χαρακτηρίζεται από την πλατφόρμα tech.eu ως ένα από τα πιο ενεργά VCs στην Ευρώπη, καθώς έχει περισσότερα από 2,8 δισ. ευρώ υπό διαχείριση, ενώ έχει επενδύσει σε περίπου 250 καινοτόμες εταιρείες σε διάφορους κλάδους.

Το συγκεκριμένο VC ιδρύθηκε το 2000 με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας, ενώ σήμερα έχει στρέψει την προσοχή του και στον αμυντικό τομέα και συγκεκριμένα στις τεχνολογίες διττής χρήσης, έχοντας επενδύσει σε εταιρείες όπως η Quantum Systems και η ARX Robotics.

Notion Capital

H Notion Capital είναι ένα VC με έδρα το Λονδίνο, το οποίο μετρά πάνω από 100 εταιρείες στο πορτφόλιό του. Σύμφωνα με το Techcrunch, τον Σεπτέμβριο του 2025 το VC συγκέντρωσε 130 εκατ. δολάρια για την ίδρυση ενός growth fund, το οποίο, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, μεταξύ άλλων θα εστιάσει σε εταιρείες που ειδικεύονται στην άμυνα, στα logistics της εφοδιαστικής αλυσίδας και φυσικά στην AI.

Frst Capital

To Frst Capital αποτελεί ένα VC με έδρα το Παρίσι, το οποίο ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, ενώ όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του έχει επενδύσει 200 εκατομμύρια δολάρια σε 70 εταιρείες, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει συνολικά 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα.

Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιεί επενδύσεις μέσω του τρίτου fund που έχει δημιουργήσει, του Frst 3, το οποίο συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια δολάρια το 2023.

MD ONE Ventures

Έχοντας ιδρυθεί το 2021, το MD ONE Ventures είναι ένα VC με έδρα το Λονδίνο, το οποίο με βάση τις πληροφορίες του Pitchbook εστιάζει στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, αλλά και της deeptech καινοτομίας, με στόχο την προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης, αλλά και των συμμάχων τους.

Coinvest Capital

To Coinvest Capital είναι ένα VC από τη Λιθουανία, το οποίο ιδρύθηκε το 2018 και χαρακτηρίζεται από το Techcrunch ως πρωτοπόρος στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, ενώ όπως τονίζεται εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των υπόλοιπων επενδυτικών σχημάτων. Ο λόγος είναι ότι δεν θέτει ως παράμετρο την πολιτική χρήση, ενώ σύμφωνα με την partner Viktorija Trimbel, ήταν οι πρώτοι στην περιοχή που έλαβαν πλήρη εξουσιοδότηση για επενδύσεις στον τομέα της άμυνας ήδη από το 2023.