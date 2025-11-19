Κάνει πίσω η Ολλανδία και επιστρέφει τον έλεγχο της Nexperia στην Κίνα

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέστειλε τις εξουσίες της επί της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ Nexperia, επιστρέφοντας τον έλεγχο στην κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία και εκτονώνοντας την αντιπαράθεση με το Πεκίνο, η οποία είχε αρχίσει να παρεμποδίζει την παραγωγή αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η εντολή που έδινε στην Ολλανδία την εξουσία να μπλοκάρει ή να αναθεωρήσει αποφάσεις της Nexperia, με έδρα τη Nijmegen, ακυρώθηκε ως «ένδειξη καλής θέλησης», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Vincent Karremans, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις με τις κινεζικές αρχές συνεχίζονται.

Nexperia Spat Was Long in the Making

Source: Bloomberg research; Amsterdam Court of Appeal filing

Το ολλανδικό κράτος άσκησε εποπτικές εξουσίες επί της Nexperia για να προστατεύσει κρίσιμη τεχνολογία, επικαλούμενο ανησυχίες ότι οι ενέργειες της Wingtech Technology, της κινεζικής ιδιοκτήτριας της εταιρείας κατασκευής τσιπ, ενέχουν τον κίνδυνο να παρακωλύσουν τη λειτουργία της εταιρείας. Yπήρχαν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να διακόψει την παραγωγή ή να μεταφέρει τεχνολογική τεχνογνωσία εκτός Ευρώπης, κάτι που θα απειλούσε την οικονομική ασφάλεια της Ολλανδίας και της Ευρώπης.

Η ολλανδική κυβέρνηση χρησιμοποίησε έναν σπάνιο, ανενεργό νόμο, τον «Νόμο Διαθεσιμότητας Αγαθών» (Goods Availability Act) του 1952, ο οποίος επιτρέπει στο κράτος να αναλαμβάνει τον έλεγχο εταιρειών για λόγους εθνικής ασφάλειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Nexperia είναι η τελευταία κατασκευάστρια εταιρεία με ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα για τα «παλαιού τύπου» τσιπ, τα οποία είναι κρίσιμα για τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.