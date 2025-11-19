#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Βέλγιο: Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο Βρυξελλών

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 22:52

Η διοίκηση του αεροδρομίου των Βρυξελλών ανακοίνωσε σήμερα ότι όλες οι πτήσεις με ημερομηνία αναχώρησης την 26η Νοεμβρίου ακυρώνονται, επειδή μέρος του προσωπικού ασφαλείας και επίγειας εξυπηρέτησης θα συμμετάσχει σε πανεθνική απεργία.

Διακοπές επίσης μπορεί να υπάρξουν και στις δημόσιες συγκοινωνίες από και προς το αεροδρόμιο λόγω της απεργίας, πρόσθεσε η διοίκηση του αεροδρομίου.

