Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας μπαλονιών

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε κλείσει προσωρινά τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 21:38

Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε σήμερα τη λειτουργία του καθώς τα ραντάρ εντόπισαν ξανά μπαλόνια λαθρεμπόρων στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε κλείσει προσωρινά τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

Οι λιθουανικές αρχές ανέφεραν ότι τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων, κατηγορώντας τον λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο που δεν έχει λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτήν την πρακτική και καταγγέλλοντας «υβριδική επίθεση».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

