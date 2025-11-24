#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Βουτιά» φυσικού αερίου κάτω από τα 30 ευρώ η μεγαβατώρα

Τη φθηνότερη τιμή εδώ και ένα χρόνο έχει σήμερα το φυσικό αέριο με το βλέμμα στις συζητήσεις για την Ουκρανία. Ποντάρισματα για επιστροφή του ρωσικού αερίου.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 09:33

Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη υποχώρησε κάτω από τα €30 ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά σε περισσότερους από δώδεκα μήνες, εν μέσω συζητήσεων για πιθανό τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2024. Διαπραγματεύονται σε στενό εύρος για εβδομάδες, καθώς οι traders ζύγιζαν τις επαρκείς προμήθειες της περιοχής έναντι των συχνά μεταβαλλόμενων προγνώσεων καιρού, εκτιμώντας αν θα υπάρξει αρκετό αέριο για να καλυφθούν οι ανάγκες του χειμώνα.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας την Κυριακή στη Γενεύη σηματοδότησαν πρόοδο προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η προτεινόμενη από την Ουάσινγκτον προθεσμία της 27ης Νοεμβρίου για την εξασφάλιση της υποστήριξης του Κιέβου ενδέχεται να μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα. 

Οποιαδήποτε πρόοδος προς την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά και τις τιμές, σημειώνει το Bloomberg. Η Ρωσία έχει περιοριστεί από τον κύριο προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να καλύπτει μόλις το 10% των εισαγωγών καυσίμων της. Φέτος, οι σταθερές ροές τόσο υγροποιημένου φυσικού αερίου, όσο και μέσω αγωγών από τη Νορβηγία έχουν βοηθήσει την Ευρώπη να διαχειριστεί την αλλαγή των εποχών.

Οι τιμές του αερίου παραμένουν, πάντως, υψηλότερες σε σχέση με πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

