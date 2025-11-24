Χτύπημα στα κέρδη της Julius Baer λόγω προβλέψεων για στεγαστικά δάνεια

Η Julius Baer, τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη, ανακοίνωσε ότι τα κέρδη για το σύνολο του έτους 2025 θα είναι χαμηλότερα από τα περσινά, καθώς κατέγραψε πρόβλεψη για απώλειες από δάνεια ύψους 150 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (186 εκατομμύρια δολαρίων) στον τομέα των στεγαστικών δανείων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εξυγίανσης της τράπεζας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι πλούσιοι πελάτες πρόσθεσαν καθαρά 11,7 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα στους δέκα μήνες έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την ενδιάμεση δήλωση της τράπεζας με έδρα τη Ζυρίχη.

Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου το 2024. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 4% τους πρώτους δέκα μήνες, φτάνοντας τα 520 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Stefan Bollinger και ο Πρόεδρος Noel Quinn επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική της τράπεζας, μετά τις ζημίες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση της real estate αυτοκρατορίας του Rene Benko, οι οποίες οδήγησαν την διαχειρίστρια περιουσίας να αναδιατάξει την ανώτατη διοίκησή της.