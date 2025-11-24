Ενισχυμένα τραπεζικά κέρδη στην Ευρώπη το 2026 βλέπει η DBRS

Ουδέτερες προοπτικές για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα θέτει η Morningstar DBRS σε έκθεσή της.

Τα βασικά σημεία έχουν ως εξής:

- Η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει μειωθεί από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα, αλλά παραμένει ισχυρή. Το τρέχον λειτουργικό περιβάλλον αναμένεται να οδηγήσει σε σταθερά έως βελτιούμενα κέρδη το 2026.

- Οι θετικοί παράγοντες από τη μείωση του κόστους κινδύνου αναμένεται να εξασθενήσουν, αλλά δεν προβλέπεται σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού.

-- Η εισαγωγή του νέου εποπτικού πλαισίου CRR3 από την ΕΚΤ έχει επηρεάσει αισθητά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ορισμένων τραπεζών, αλλά συνολικά οι τράπεζες παραμένουν καλά κεφαλαιοποιημένες.

«Γενικά θεωρούμε ότι το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό για τα κέρδη των τραπεζών. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικοί κίνδυνοι προς τα κάτω που σχετίζονται με τον αντίκτυπο από τις παγκόσμιες εμπορικές τριβές, τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τις υψηλές αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε η Sonja Förster, senior αντιπρόεδρος αξιολογήσεων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη Morningstar DBRS.