Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν

Το ουκρανικό βρέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να τερματιστεί ο πόλεμος στη «με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 15:31

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Όπως αναφέρεται, στη συνομιλία εξετάστηκαν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να τερματιστεί ο πόλεμος «με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει «σε κάθε διπλωματική πρωτοβουλία ή σχέδιο που θα μπορούσε να διευκολύνει την απευθείας επαφή των πλευρών και να οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

