Νάγκελ: Η ΕΚΤ παρακολουθεί τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί τον υψηλότερο πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων τιμών τροφίμων και του επίμονου κόστους των υπηρεσιών, τόνισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιοακίμ Νάγκελ.

Ενώ ο ρυθμός αύξησης των τιμών κινείται γύρω από τον στόχο του 2% και αναμένεται να παραμείνει εκεί μεσοπρόθεσμα, οι συνέπειες της πληθωριστικής κρίσης που ακολούθησε την πανδημία «είναι ακόμα αισθητές σε ορισμένες περιπτώσεις», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Bundesbank.

Ο Νάγκελ, που θεωρείται ένα από τα «γεράκια» της ΕΚΤ, επικαλέστηκε έρευνες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ανησυχούν για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές στην ευρωζώνη, οι οποίες έφτασαν στο 10,6% τον Οκτώβριο του 2022 μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Η ΕΚΤ, φυσικά, το παρακολουθεί αυτό, καθώς και τον μονίμως υψηλό πληθωρισμό στις υπηρεσίες» σημείωσε.

Αναμένεται ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τέταρτη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, μια πιθανή υποβάθμιση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό του 2027 — λόγω πιθανής καθυστέρησης στο σύστημα τιμολόγησης άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — θα μπορούσε να ενθαρρύνει κάποιους αξιωματούχους να υποστηρίξουν μια μείωση.

Ο Νάγκελ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ΕΚΤ βρίσκεται «σε καλή θέση» και θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα δεδομένα και ευέλικτα, συνεδρίαση με συνεδρίαση.

«Τον Δεκέμβριο, θα έχουμε περισσότερα δεδομένα, νέες προβλέψεις για τα επόμενα δύο χρόνια και — για πρώτη φορά — για το 2028», είπε. «Τότε θα δούμε πιο καθαρά αν η νομισματική πολιτική παραμένει κατάλληλη» πρόσθεσε.