Μνημόνιο συνεργασίας στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν Τουρκία και Νότια Κορέα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας, με το εν λόγω μνημόνιο, η Τουρκία και η Νότια Κορέα επιδιώκουν την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνικών δεδομένων, πληροφοριών, εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και την υλοποίηση κοινών έργων.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 22:40

Τουρκία και Νότια Κορέα υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας κατά τη σημερινή επίσκεψη στην 'Αγκυρα του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζάε Μιούνγκ και τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας, με το εν λόγω μνημόνιο, η Τουρκία και η Νότια Κορέα επιδιώκουν την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνικών δεδομένων, πληροφοριών, εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και την υλοποίηση κοινών έργων.

Το μνημόνιο υπέγραψαν, παρουσία των Ερντογάν και Λι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της τουρκικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας TUNAŞ, Νετζατί Γιλμάζ και της κορεατικής KEPCO, Ντονγκ Τσέολ Κιμ.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με τη συμφωνία αυτή στοχεύουμε στη συνεργασία σε πολλούς τομείς, από την ανάπτυξη έργων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής έως την ανταλλαγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, από την αξιολόγηση των περιοχών έως τη χρηματοδότηση των έργων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Εύχομαι η συμφωνία αυτή, που θα στεφθεί με τη στρατηγική συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, να είναι ευεργετική για τις χώρες μας».

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

