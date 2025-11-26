#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ευρωπαίοι πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για ειρηνική λύση στην Ουκρανία, καταγγέλλει η Μαρία Ζαχάροβα, κάνοντας λόγο για «επιθέσεις πληροφοριών» από την Ευρώπη.

Μόσχα: H Ευρώπη υπονομεύει την ειρήνη στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 08:29

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα ότι Ευρωπαίοι πολιτικοί και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός διακανονισμού για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί προσπαθούν «να καταστρέψουν τη δυνατότητα να διευθετηθεί πολιτικά και διπλωματικά» η σύγκρουση, δήλωσε στο Radio Sputnik η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε πως «επιθέσεις πληροφοριών» εξαπολύονται επανειλημμένα από Ευρωπαίους πολιτικούς και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

