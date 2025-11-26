#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ουσακόφ: Προσπάθεια παρεμπόδισης των συνομιλιών η διαρροή της επικοινωνίας με Γουίτκοφ

«Είναι απίθανο αυτό να έγινε για να βελτιωθούν οι σχέσεις», σχολιάζει. Προαναγγέλλει επίσκεψη του απεσταλμένου του Τραμπ στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 09:13

Η διαρροή της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων του Κρεμλίνου και των ΗΠΑ αποτελεί προσπάθεια παρεμπόδισης των συνομιλιών για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν.

Όταν ρωτήθηκε γιατί η συνομιλία του με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Γουίτκοφ, διέρρευσε, ο Γιούρι Ουσακόφ είπε στη ρωσική κρατική τηλεόραση: «Για να παρεμποδίσουν, πιθανότατα. Είναι απίθανο αυτό να έγινε για να βελτιωθούν οι σχέσεις».

«Όσο για τον Γουίτκοφ, μπορώ να πω ότι έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία ώστε να έρθει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα».

Ο βοηθός του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι συχνά έχει συνομιλίες με τον Ειδικό Προεδρικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά δεν σχολιάζει ποτέ το περιεχόμενό τους.

«Μιλάω συχνά με τον Γουίτκοφ. Ωστόσο, δεν σχολιάζω το περιεχόμενο [των συνομιλιών]», είπε όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα για τις επικοινωνίες του με τον Γουίτκοφ και τον Ρώσο Ειδικό Προεδρικό Απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ. «Τι να πω για τον Ντμίτριεφ; Μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο με εσένα ή οποιονδήποτε άλλο», πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

«Δεν σχολιάζω την ουσία των συνομιλιών επειδή είναι εμπιστευτικές. Κανείς δεν πρέπει να σχολιάζει τέτοια πράγματα», κατέληξε ο βοηθός του Ρώσου προέδρου.

