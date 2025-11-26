#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ισραήλ: Παραλάβαμε μια από τις τελευταίες σορούς ομήρων

Πρόκειται για το σώμα του Ντρορ Ορ, σεφ και τυροπώλη στο γαλακτοκομείο του κιμπούτς Μπεερί, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τα λείψανα άλλων δύο ομήρων περιμένει το Τελ Αβίβ.

Ισραήλ: Παραλάβαμε μια από τις τελευταίες σορούς ομήρων

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 09:56

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι παρέλαβε χθες μία από τις τρεις τελευταίες σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας διευκρινίζοντας ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν από τις παλαιστινιακές ομάδες Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ήταν αυτά ενός Ισραηλινού.

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής» εκπρόσωποι του στρατού «ενημέρωσαν την οικογένεια του νεκρού ομήρου, Ντρορ Ορ, ότι το αγαπημένο τους πρόσωπο επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Ντρορ Ορ, σεφ και τυροπώλης στο γαλακτοκομείο του κιμπούτς Μπεερί, έχασε τη ζωή του στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 48 ετών, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα. Με την επιστροφή των λειψάνων του, δύο σοροί ομήρων από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα: ενός Ισραηλινού και ενός Ταϊλανδού υπηκόου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισραήλ: Μείωση επιτοκίων μετά από δύο χρόνια

Ισραήλ: Αποπέμφθηκαν στρατηγοί σε θέσεις-κλειδιά κατά την επίθεση της Χαμάς

Νέα ισραηλινή επιχείρηση στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο