ΔΝΤ: Χαμηλή πτήση για τη Γερμανία χωρίς τολμηρές μεταρρυθμίσεις

H Γερμανία κινδυνεύει να υποαποδώσει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και είναι αντιμέτωπη με μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια για να επιτύχει σημαντική επέκταση, εκτός αν προχωρήσει σε «τολμηρές» μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το Ταμείο με έδρα την Ουάσιγκτον, στην ετήσια έκθεσή του για τη χώρα που δημοσιεύθηκε σήμερα (Τετάρτη) προέβλεψε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί κατά 1% την επόμενη χρονιά -ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις του World Economic Outlook που είχαν γίνει τον Οκτώβριο.
Παράλληλα, προέβλεψε επιτάχυνση στο 1,5% το 2027, προειδοποιώντας ότι «οι κίνδυνοι για τις προοπτικές είναι αρνητικοί».
«Αν και οι υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να δώσουν ώθηση στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν περιορισμένες», ανέφερε το ΔΝΤ.
«Χωρίς περαιτέρω τολμηρές μεταρρυθμίσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια επίμονη πρόκληση όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης».
Πηγή: ΔΝΤ
Η έκθεση προειδοποιεί εκ νέου για τις περιορισμένες προοπτικές της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, παρά την αρχική αισιοδοξία που επικράτησε νωρίτερα φέτος για την πιθανότητα τα μαζικά δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης να αναζωπυρώσουν το επιχειρηματικό πνεύμα. Μόλις αυτόν τον μήνα, οι σύμβουλοι του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς μείωσαν τις δικές τους προβλέψεις για την ανάπτυξη της επόμενης χρονιάς σε κάτω από 1%.
Το ΔΝΤ τόνισε τον θετικό αντίκτυπο του ιστορικού νομοσχεδίου του Μερτς για τις δαπάνες -το οποίο ψηφίστηκε ακόμη και πριν αναλάβει τα καθήκοντά του τον Μάιο-, αναφέροντας ότι «η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να δώσει μια ευπρόσδεκτη ώθηση στην ανάπτυξη».
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το Βερολίνο πρέπει να δαπανήσει τα χρήματα με υπευθυνότητα.
«Οι Αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι θα διατεθούν κυρίως σε μέτρα που θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, όπως η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και η μείωση των υψηλών συντελεστών φόρου εισοδήματος ή που θα υποστηρίξουν εθνικές προτεραιότητες, όπως η αύξηση των αμυντικών δαπανών», δήλωσαν αξιωματούχοι του Ταμείου.
«Μέτρα που είναι οικονομικά δαπανηρά, όπως η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για συγκεκριμένους τομείς, πρέπει να αποφεύγονται», ανέφεραν. Αυτό μπορεί να αποτελεί αναφορά στην πρόσφατη απόφαση για μείωση των συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας στα τρόφιμα που καταναλώνονται σε εστιατόρια από 19% σε 7% από το επόμενο έτος.
Το ΔΝΤ ανέφερε επίσης ότι «η υπερβολική γραφειοκρατία παραμένει εμπόδιο στην παραγωγικότητα», ένα σημείο που αποτελεί τακτικό παράπονο για τη χώρα.