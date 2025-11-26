ΔΝΤ: Χαμηλή πτήση για τη Γερμανία χωρίς τολμηρές μεταρρυθμίσεις

H Γερμανία κινδυνεύει να υποαποδώσει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και είναι αντιμέτωπη με μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια για να επιτύχει σημαντική επέκταση, εκτός αν προχωρήσει σε «τολμηρές» μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το Ταμείο με έδρα την Ουάσιγκτον, στην ετήσια έκθεσή του για τη χώρα που δημοσιεύθηκε σήμερα (Τετάρτη) προέβλεψε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί κατά 1% την επόμενη χρονιά -ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις του World Economic Outlook που είχαν γίνει τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, προέβλεψε επιτάχυνση στο 1,5% το 2027, προειδοποιώντας ότι «οι κίνδυνοι για τις προοπτικές είναι αρνητικοί».

«Αν και οι υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να δώσουν ώθηση στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν περιορισμένες», ανέφερε το ΔΝΤ.

«Χωρίς περαιτέρω τολμηρές μεταρρυθμίσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια επίμονη πρόκληση όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης».