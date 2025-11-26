Πύρινη κόλαση με 13 νεκρούς στο Χονγκ Κονγκ

Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ σήμερα Τετάρτη (26/11).

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης είναι φειδωλή στις ανακοινώσεις ενώ υπάρχει σύγχυση για τον αριθμό των τραυματιών και των εγκλωβισμένων στους ουρανοξύστες που στεγάζονται 2.000 διαμερίσματα, φιλοξενεί περί τους 4.000 κατοίκους και εκτείνεται σε οκτώ οικοδομικά τετράγωνα.

Τα μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς ήταν πυροσβέστης, αλλά αυτό δεν ήταν άμεσα επιβεβαιωμένo.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι δεν γνωρίζει ακόμη πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμα μέσα στο συγκρότημα.

Η μαινόμενη πυρκαγιά εξαπλώθηκε στις σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος στην περιοχή Τάι Πο της πόλης.

Το Τάι Πο είναι προάστιο στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ, κοντά στα σύνορα με την πόλη Σενζέν της ηπειρωτικής Κίνας.

