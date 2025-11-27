Ευρωζώνη: €7 τρισ. δάνεια σε νοικοκυριά, η μεγαλύτερη άνοδος δύο ετών

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η άνοδος κατά 2,8% ήταν η μεγαλύτερη από το 2023. Ανάλογη αύξηση 2,9% σημείωσαν και τα δάνεια προς επιχειρήσεις, στηρίζοντας την επενδυτική δραστηριότητα.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 13:47

Τα τραπεζικά δάνεια προς νοικοκυριά στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 7,07 τρισεκατομμύρια ευρώ τον Οκτώβριο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2023 και ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς για 2,6%.

Η αύξηση αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ζήτησης πιστώσεων, η οποία υποστηρίζεται από την πρόσφατη χαλάρωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι χορηγήσεις δανείων προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 2,9%, ακολουθώντας τον ρυθμό του Σεπτεμβρίου και παραμένοντας κοντά στο υψηλό σχεδόν δύο ετών του Αυγούστου.

Συνολικά, η συνολική αύξηση των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, που καλύπτει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, επιταχύνθηκε στο 2,9%, σημειώνοντας την ισχυρότερη επέκταση από τον Απρίλιο του 2023.

