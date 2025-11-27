UK Finance: Ζητά «τολμηρές» αλλαγές στις κεφαλαιακές απαιτήσεις της BOE

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) πρέπει να κάνει «τολμηρές αλλαγές» στις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, οι οποίες αποκλίνουν από εκείνες άλλων χωρών, σύμφωνα με την οργάνωση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών UK Finance.

Παρότι τόσο η Βρετανία, όσο και άλλα κράτη επιδιώκουν το ίδιο επίπεδο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας «η Τράπεζα της Αγγλίας έχει τις υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις στην G7».

Το σχόλιο αυτό έκανε η UK Finance, καθώς η BOE ετοιμάζεται να αναθεωρήσει τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που παρατηρείται χαλάρωση των σχετικών κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ΗΠΑ έχουν πρωτοπορήσει στον τομέα αυτό, ενώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει προχωρήσει σε σχετικές αλλαγές.

Την τελευταία φορά που η Τράπεζα της Αγγλίας συνεδρίασε για τον καθορισμό της πολιτικής κεφαλαιακών απαιτήσεων, το 2015, υποστήριξε ότι το βέλτιστο εύρος για τα κεφάλαια Tier 1 ήταν από 11% έως 14%. Έκτοτε όμως αυτό έχει ανέλθει στο 17,2%, σύμφωνα με την UK Finance.

Παράλληλα, κάλεσε την BOE να μειώσει τα αποθέματα ασφαλείας από 2% σε 1% ή ακόμα και 0%, να χαλαρώσει τους κανόνες σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης και να επανεξετάσουν τους κανόνες για τα αποθέματα που πρέπει να έχουν οι μη συστημικές τράπεζες.

Τέτοιες κινήσεις «θα ξεκλειδώσουν πρόσθετη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, θα υποστηρίξουν τη Σύγχρονη Βιομηχανική Στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου και θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι ο τραπεζικός τομέας θα παραμείνει κινητήρια δύναμη της οικονομικής ευημερίας», υποστήριξε η UK Finance.

Ωστόσο, τόνισε ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα δεν θα πρέπει να μειωθούν σε επίπεδο που θα απειλούνταν η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα ζημιωνόταν η οικονομία.