Βουτιά για την εισερχόμενη μετανάστευση στη Βρετανία

Η μακροπρόθεσμη καθαρή μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό της από την πανδημία, γεγονός που αποτελεί στήριξη στην κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ, η οποία δέχεται έντονη πίεση να περιορίσει τον αριθμό των αλλοδαπών που έρχονται στη χώρα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, περίπου 204.000 περισσότεροι άνθρωποι ήρθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για μακροχρόνια διαμονή από όσους έφυγαν κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά 30% μικρότερος από τα 649.000 άτομα που κατέφθασαν την ίδια περίοδο πέρυσι, με τις αφίξεις από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώνονται απότομα.

Πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών για το έτος έως τον Σεπτέμβριο έδειξαν περαιτέρω μείωση, καθώς ο αριθμός των ατόμων στα οποία χορηγήθηκαν βίζες για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.