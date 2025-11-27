Βουτιά για την εισερχόμενη μετανάστευση στη Βρετανία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Περίπου 204.000 περισσότεροι άνθρωποι πήγαν για μακροχρόνια διαμονή από όσους έφυγαν τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο. Η εξέλιξη ενισχύει την κυβέρνηση των Εργατικών, εν μέσω πιέσεων για περιορισμό αφίξεων από τρίτες χώρες.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 14:35

Η μακροπρόθεσμη καθαρή μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό της από την πανδημία, γεγονός που αποτελεί στήριξη στην κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ, η οποία δέχεται έντονη πίεση να περιορίσει τον αριθμό των αλλοδαπών που έρχονται στη χώρα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, περίπου 204.000 περισσότεροι άνθρωποι ήρθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για μακροχρόνια διαμονή από όσους έφυγαν κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά 30% μικρότερος από τα 649.000 άτομα που κατέφθασαν την ίδια περίοδο πέρυσι, με τις αφίξεις από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώνονται απότομα.

Πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών για το έτος έως τον Σεπτέμβριο έδειξαν περαιτέρω μείωση, καθώς ο αριθμός των ατόμων στα οποία χορηγήθηκαν βίζες για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.

Fewer People Are Coming to the UK and More Are Leaving

Net migration by nationality

Source: Office for National Statistics

 

